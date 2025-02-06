Дружина Порошенка намагається зняти арешт з майна у справі про держзраду чоловіка, - ЗМІ

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Дружина підозрюваного у державній зраді Петра Порошенка Марина намагається зняти арешт з десятка компаній та елітної нерухомості чоловіка-олігарха, щоб врятувати його майно. Про це пише видання "Главком", повідомляючи про оскарження в судах Мариною Порошенко арешту майна та компаній лідера "Євросолідарності".

"Депутатка Київради, Марина Порошенко оскаржила арешт майна свого чоловіка, накладений у рамках "вугільної" справи, за якою Петру Порошенку висунуті звинувачення за тяжкими статтями "Державна зрада" і "сприяння у створенні терористичної організації". Колишня перша леді вже дійшла у своїй боротьбі за статки до Верховного суду. Ключовий аргумент дружини колишнього президента: майно, яке опинилося під арештом на початку січня 2022-го, "набуто під час шлюбу з Петром Порошенком, а отже, апелянтка є також власником майна", — пише "Главком".

Після невдачі в апеляції через пропуск термінів оскарження, Марина Порошенко звернулась до Верховного суду, засідання якого заплановано на 10 червня 2025 року. Журналісти наводять перелік арештованого майна та активів Петра Порошенка у рамках "вугільної" справи, за які бореться його дружина.

"Квартира загальною площею 134,06 кв. м у Києві; житловий будинок з трьома альтанками, котельнею, двома гаражами, будинком охорони загальною площею 1331,7 кв. м у Козині під Києвом; дві земельні ділянки загальною площею 3,8 га; частки в інвестиційному фонді "Прайм Ессетс Кепітал", ПрАТ "Київський завод експериментальних конструкцій", страховій компанії "Країна", "Міжнародному інвестиційному банку" та ще десятках компаній; 42 картини тощо", — пише "Главком".

Як раніше повідомляли ЗМІ, Порошенко обвинувачується за статтями 111 ККУ (державна зрада) та статті 258-3 ККУ (створення терористичної групи чи організації та сприяння їм). "За версією слідства, "Порошенко, Медведчук, Кузяра і Демчишин організували купівлю вугілля на державних шахтах, які перебували під контролем російських найманців та терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР"… Як стверджують правоохоронці, Порошенко виконував координаційну роль, у тому числі впливав на кадрові питання у вищих ешелонах влади… Крім цього, він створював передумови, аби повернутися до постачань вугілля з Донбасу, який вже був окупований. Після цього поставки імпортного палива припинилися", — зазначають журналісти.

"Слідство вважає, що загалом Україна заплатила на рахунки захопленими терористами "Луганськвугілля" та "Шахти імені Кисельова" 205,3 млн грн. Ще понад 3,16 млрд грн сплачено готівкою. Правоохоронці доходять висновків: Порошенко, Медведчук, Демчишин і Кузяра та інші невстановлені слідством особи "умисними діями здійснили сприяння діяльності терористичних організацій "Л/ДНР"…, поставивши енергетичну сферу України в залежність від Росії та терористичних організацій "Л/ДНР", чим підірвали економічну безпеку держави, позбавивши її можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів", — йдеться у матеріалі.

Як повідомлялось раніше, триває національний збір підписів за накладення санкцій проти Петра Порошенка.