Я патриот и я вижу свое будущее и будущее своих детей только в Украине, — Сергей Шапран

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Украинский предприниматель Сергей Шапран в интервью NADRA.INFO рассказал о важности ведения прозрачного бизнеса в Украине, особенно в условиях войны.

Компании Шапрана предоставляют украинцам тысячи рабочих мест, а также регулярно платят налоги в госбюджет. К слову, за 2024 год его предприятия уплатили 53 млн налогов (включая ЕСВ). Но оценить, сколько сегодня его стоит бизнес, Шапран не может, потому что ежедневно сталкивается с рисками из-за войны.

"Мы работаем на энтузиазме, в надежде, что любой бизнес будет стоить больше, когда закончится война. Сейчас — нереально оценить. Недавно у нас был "прилет" в 50 м от завода. Прилетело бы в центральный корпус — вот и все! У нас после ракетной атаки разрушен центральный офис, напротив Костела. Поэтому как оценить стоимость моего бизнеса сегодня? Сложно!", — рассказывает предприниматель.

По его мнению, украинский бизнес должен работать даже в условиях полномасштабного вторжения, и для этого есть все перспективы. Он призвал украинских бизнесменов инвестировать в бизнес в Украине и развивать его.

"Тот, кто сегодня покупает бизнес в Украине — однозначно верит в страну, в ее будущее, потому что в военное время продолжает инвестировать. И нужно иметь такой склад характера и ума, чтобы продолжать развиваться сейчас. Но я считаю, что у нас сейчас есть перспектива: ниже уже почти некуда падать, остается только оттолкнуться и — вверх! В других странах хуже, там еще есть куда падать", — говорит Сергей Шапран.

Он добавил, что будущее своей семьи видит только в Украине.

"Я патриот и я вижу свое будущее и будущее своих детей только здесь. Потому что человек должен иметь свою землю. Когда ее нет — ты не можешь быть успешным. Где нас родили — там мы и должны выстраивать светлое будущее. Я мечтаю, чтобы мои дети хотели здесь жить. И хорошо, что украинцы пожили в Европе и поняли, что это не та мечта, к которой мы стремились. Не все так хорошо там, как нам казалось", — сказал бизнесмен.

Стоит отметить, что недавно Шапран и его компании подверглись масштабной медиаатаке. Одним из ее заказчиков считают подсанкционного олигарха-беглеца Игоря Наумца, который имеет российский паспорт и сбежал в РФ за неделю до начала полномасштабного вторжения. Но даже после шквала заказных материалов в СМИ позиция Шапрана остается принципиальной — если Наумец сбежал, то теперь не имеет никакого морального права считаться украинцем и претендовать на активы, которые остались в Украине.

"Он сделал свой выбор. Если он сказал, что он украинец — он должен находиться здесь. Есть же люди с российскими паспортами, которые живут в Украине? Я уверен, что есть. А когда ты принимаешь решение, что живешь "там", то этим показываешь свою позицию... Если человек живет "там" — платит там налоги. Купил там колбасу — уже помог запустить ракету по нам, даже не давая вражескому государству деньги напрямую", — резюмировал предприниматель.