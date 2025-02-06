Я патріот і я бачу своє майбутнє і майбутнє своїх дітей тільки в Україні, — Сергій Шапран

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Український підприємець Сергій Шапран в інтервʼю NADRA.INFO розповів про важливість ведення прозорого бізнесу в Україні, особливо в умовах війни.

Компанії Шапрана надають українцям тисячі робочих місць, а також регулярно сплачують податки до держбюджету. До слова, за 2024 рік його підприємства сплатили 53 млн податків (включно з ЄСВ). Але оцінити, скільки сьогодні його коштує бізнес, Шапран не може, бо щодня стикається з ризиками через війну.

"Ми працюємо на ентузіазмі, в надії, що будь-який бізнес буде коштувати більше, коли закінчиться війна. Зараз – нереально оцінити. Нещодавно у нас був "прильот" за 50 м від заводу. Прилетіло би в центральний корпус – от і все! У нас після ракетної атаки зруйнований центральний офіс, навпроти Костелу. Тож як оцінити вартість мого бізнесу сьогодні? Складно!", — розповідає підприємець.

На його думку, український бізнес має працювати навіть в умовах повномасштабного вторгнення, і для цього є всі перспективи. Він закликав українських бізнесменів інвестувати в бізнес в Україні та розвивати його.

"Той, хто сьогодні купує бізнес в Україні – однозначно вірить в країну, в її майбутнє, тому що у воєнний час продовжує інвестувати. І потрібно мати такий склад характеру і розуму, щоб продовжувати розвиватися зараз. Але я вважаю, що у нас зараз є перспектива: нижче вже майже немає куди падати, лишається тільки відштовхнутися і – вгору! В інших країнах гірше, там ще є куди падати", — каже Сергій Шапран.

Він додав, що майбутнє своєї родини бачить лише в Україні.

"Я патріот і я бачу своє майбутнє і майбутнє своїх дітей тільки тут. Тому що людина повинна мати свою землю. Коли її немає – ти не можеш бути успішним. Де нас народили – там ми і повинні вибудовувати світле майбутнє. Я мрію, щоб мої діти хотіли тут жити. І добре, що українці пожили в Європі і зрозуміли, що це не та мрія, якої ми прагнули. Не все так добре там, як нам здавалося", — сказав бізнесмен.

Варто зазначити, що нещодавно Шапран та його компанії зазнали масштабної медіаатаки. Одним із її замовників вважають підсанкційного олігарха-втікача Ігоря Наумця, який має російський паспорт і втік до РФ за тиждень до початку повномасштабного вторгнення. Але навіть після шквалу замовних матеріалів у ЗМІ позиція Шапрана залишається принциповою – якщо Наумець втік, то тепер не має жодного морального права вважатися українцем і претендувати на активи, які залишились в Україні.

"Він зробив свій вибір. Якщо він сказав, що він українець – він має перебувати тут. Є ж люди з російськими паспортами, які живуть в Україні? Я впевнений, що є. А коли ти ухвалюєш рішення, що живеш "там", то цим показуєш свою позицію… Якщо людина живе "там" – платить там податки. Купив там ковбасу – вже допоміг запустити ракету по нам, навіть не даючи ворожій державі гроші напряму", — резюмував підприємець.