Следователи манипулируют с автоматизированными распределениями дела Коломойского, — адвокат

По словам адвоката, это делается "для искусственного продления содержания под стражей" бизнесмена.

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Следователи Национальной полиции и прокуроры Офиса Генерального прокурора прибегают к очередным процессуальным манипуляциям в деле бизнесмена Игоря Коломойского, заявил адвокат Александр Лысак, передает УНИАН.

"09 февраля 2025 года истекает срок содержания под стражей нашего подзащитного. Согласно действующему процессуальному законодательству, орган следствия обязан обратиться с ходатайством о продлении срока содержания под стражей не позднее чем за пять дней.

Так, следователи и прокуроры подали соответствующее ходатайство в Печерский районный суд города Киева 05 февраля 2025 года, в тот же день после определения для рассмотрения дела судьи Бусик А.Л., следователь инициировал отзыв ходатайства для дальнейшего представления того же ходатайства 06-07 февраля", — рассказал Лысак.

По словам адвоката, это делается "для искусственного продления содержания под стражей Игоря Коломойского".

"Очевидно, сторона обвинения подыскивает удачный момент для подачи и распределения дела в отношении Игоря Коломойского, ведь не уверены в собственных процессуальных силах. Такими действиями орган следствия фактически в ручном режиме подбирает удобного судью для искусственного продолжения содержания под стражей Игоря Коломойского", — сказал он.

Лысак подчеркнул, что "органы следствия прибегают к незаконным трюкам".

"На сегодня мы видим, что судьи не хотят принимать незаконные решения и нарушать права господина Коломойского. Это понимают и органы следствия поэтому прибегают к таким незаконным трюкам с изменением состава суда. Также красноречивым является игнорирование следователями необходимости соблюдения процессуальных сроков, ведь ходатайство поданы с нарушением пятидневного срока. Все эти доводы будут изложены адвокатами в судебном заседании", — добавил Лысак.