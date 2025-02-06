Слідчі маніпулюють з автоматизованими розподілами справи Коломойського, — адвокат

За словами адвоката, це робиться "для штучного продовження утримання під вартою" бізнесмена.

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Слідчі Національноï поліціï та прокурори Офісу Генерального прокурора вдаються до чергових процесуальних маніпуляцій у справі бізнесмена Ігоря Коломойського, заявив адвокат Олександр Лисак, передає УНІАН.

"09 лютого 2025 року спливає строк тримання під вартою нашого підзахисного. Згідно чинного процесуального законодавства, орган слідства зобов’язаний звернутися з клопотанням про продовження строку тримання під вартою не пізніше ніж за п’ять днів.

Так, слідчі та прокурори подали відповідне клопотання до Печерського районного суду міста Києва 05 лютого 2025 року, в той же день після визначення для розгляду справи судді Бусик О.Л., слідчий ініціював відкликання клопотання для подальшого подання того самого клопотання 06-07 лютого", — розповів Лисак.

За словами адвоката, це робиться "для штучного продовження утримання під вартою Ігоря Коломойського".

"Вочевидь, сторона обвинувачення підшуковує вдалий момент для подання та розподілу справи щодо Ігоря Коломойського, адже не впевнені в власних процесуальних силах. Такими діями орган слідства фактично в ручному режимі підбирає зручного суддю для штучного продовження утримання під вартою Ігоря Коломойського", — сказав він.

Лисак підкреслив, що "органи слідства вдаються до незаконних трюків".

"На сьогодні ми бачимо, що судді не хочуть приймати незаконні рішення та порушувати права пана Коломойського. Це розуміють і органи слідства тому вдаються до таких незаконних трюків зі зміною складу суду. Також красномовним є ігнорування слідчими необхідності дотримання процесуальних строків, адже клопотання подані з порушенням п’ятиденного строку. Усі ці доводи будуть викладені адвокатами в судовому засіданні", — додав Лисак.