НАБУ разучилось работать, став райотделом, где гоняют мух и штрафуют бабушек, — журналист

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) превратилось в учреждение, целью которого является не борьба с коррупцией, а хвастовство показателями. Бюро проще закрыть и здание продать, написал журналист издания "Наші гроші" Юрий Николов в колонке на "Украинской правде", пишет издание "Гордон".

"НАБУ стало очень похожим на любое из правоохранительных ведомств, которое имеет целью не борьбу с коррупцией, а хвастовство относительно показателей, граничащих с "обелечиванием" фигурантов. Это когда твое дело разваливают по дороге или дают возможность заключить сделку "греши — плати — и греши дальше". А ты благодаришь — не переблагодаришь. Или еще хуже — НАБУ тупо разучилось работать и утратило хищнический инстинкт, став таким себе райотделом, где гоняют мух и считают штрафы на бабушек за торговлю в переходе", — написал Николов.

Он отметил, что об этом свидетельствует реакция руководителя НАБУ Семена Кривоноса на скандал с детективом, который уволился с конфликтом и заявил о развале дел в бюро.

"В последние дни руководитель НАБУ сделал несколько публичных заявлений, из которых лично мне стало понятно — бюро уже не торт. И мои давние шутки, что проще его закрыть и здание его продать, несут в себе лишь долю шутки", — написал Николов.

Речь идет о событиях в январе 2024 года, отметил он, когда детектив НАБУ Андрей Денисюк уволился и написал письмо с критикой на работу бюро.

"Детектив Андрей Денисюк, который занимался расследованием коррупции в сфере закупок дронов, решил уволиться из-за проблем с возможностью проводить расследование. На прощание он написал письмо своим экс-коллегам с описанием ситуации. Это письмо попало в СМИ и стало уже вторым свидетельством проблем в НАБУ после того, как летом о сливе материалов заявил другой детектив. По результатам летнего скандала был отстранен от должности первый замдиректора НАБУ Гизо Углава", — заявил Николов.

Он отметил, что скандал с детективом Денисюком произошел тогда, когда международный аудит проводит проверку работы директора бюро Кривоноса.

"Руководство НАБУ мгновенно устроило оффрек для убеждения десятков журналистов в том, что это сам Денисюк бестолковый, не так что-то расследовал. Я тоже был на том оффреке — это был шакалий экспресс против человека, который осмелился показать огромную проблему в бюро. И участие в нем приняло все руководство НАБУ — от директора до руководителей главных подразделений", — подытожил журналист.