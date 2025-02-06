НАБУ розучилося працювати, ставши райвідділком, де ганяють мух і штрафують бабусь, – журналіст

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Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) перетворилося на установу, метою якої є не боротьба з корупцією, а вихваляння показниками. Бюро простіше закрити й будівлю продати, написав журналіст видання "Наші гроші" Юрій Ніколов у колонці на "Українській правді", пише видання "Гордон".

"НАБУ стало дуже схожим на будь-яке із правоохоронних відомств, яке має на меті не боротьбу з корупцією, а хвастощі щодо показників, які межують з "обілєчуванням" фігурантів. Це коли твою справу розвалюють по дорозі або дають можливість укласти угоду "гріши – плати – і гріши далі". А ти дякуєш – не передякуєш. Або ще гірше – НАБУ тупо розучилося працювати й утратило хижацький інстинкт, ставши таким собі райвідділком, де ганяють мух і рахують штрафи на бабусь за торгівлю в переході", – написав Ніколов.

Він зазначив, що про це свідчить реакція керівника НАБУ Семена Кривоноса на скандал із детективом, який звільнився з конфліктом і заявив про розвал справ у бюро.

"В останні дні керівник НАБУ зробив кілька публічних заяв, із яких особисто мені стало зрозуміло – бюро вже не торт. І мої давні жарти, що простіше його закрити й будівлю його продати, несуть у собі лише частку жарту", – написав Ніколов.

Ідеться про події у січні 2024 року, зазначив він, коли детектив НАБУ Андрій Денисюк звільнився і написав листа із критикою на роботу бюро.

"Детектив Андрій Денисюк, який займався розслідуванням корупції у сфері закупівель дронів, вирішив звільнитися через проблеми з можливістю проводити розслідування. На прощання він написав листа своїм ексколегам з описом ситуації. Цей лист потрапив у ЗМІ й став уже другим свідченням проблем у НАБУ після того, як улітку про злив матеріалів заявив інший детектив. За результатом літнього скандалу було усунуто від посади першого замдиректора НАБУ Гізо Углаву", – заявив Ніколов.

Він наголосив, що скандал із детективом Денисюком стався тоді, коли міжнародний аудит проводить перевірку роботи директора бюро Кривоноса.

"Керівництво НАБУ миттєво влаштувало офрек для переконання десятків журналістів у тому, що це сам Денисюк безтолковий, не так щось розслідував. Я теж був на тому офреці – це був шакалячий експрес проти людини, яка наважилася показати велетенську проблему в бюро. І участь у ньому взяло все керівництво НАБУ – від директора до керівників головних підрозділів", – підсумував журналіст.