Защита от дронов: Артем Колюбаев и партнеры передали очередную партию сеток на фронт

Более 600 тонн антидронових сеток уже передано украинским военным благодаря координации волонтерских и бизнес-инициатив. Последняя партия — 100 тонн — отправилась на передовую, чтобы защитить позиции от вражеских дронов-камикадзе и разведывательных БПЛА.

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Благодаря объединению усилий ОО "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии" под руководством Артема Колюбаева, а также благотворительных организаций "Фундация Течение" и "Батальон Волонтер", украинские военные получили очередную партию защиты от вражеских беспилотников — 100 тонн антидронових сеток, передают "Украинские новости".

Пять грузовиков с этими сетками уже отправились на передовую, где они помогут бойцам защищать свои позиции от атак дронов-камикадзе и разведывательных беспилотников. Артем Колюбаев отмечает, что подобные инициативы являются не только способом повышения безопасности украинской армии, но и важным направлением сотрудничества между бизнесом и оборонным сектором.

"В этой войне каждый должен быть полезным там, где он наиболее эффективен. Мы объединили усилия предпринимателей и волонтеров, чтобы вместе с международными партнерами обеспечить ВСУ критически необходимыми средствами защиты. Враг не прекращает использовать дроны против наших военных, поэтому нам нужно всегда быть на шаг впереди", — подчеркнул Колюбаев.

Инициативу реализуют в сотрудничестве с нидерландскими партнерами, которые помогают передавать бывшие в употреблении морские сети. В Европе их больше не используют из-за законодательных ограничений, однако в условиях войны они получают стратегически важное назначение. Благодаря особой структуре эти сетки существенно затрудняют работу вражеских беспилотников, что помогает украинским защитникам эффективнее держать оборону.

По словам волонтеров, за время сотрудничества было передано более 500 тонн антидронових сеток. Вместе с последней партией эта цифра выросла до 600 тонн. Это стало возможным благодаря слаженной работе ОО "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии", "Фундации Течение" и "Батальона Волонтер".

"Мы будем продолжать помогать армии и расширять наши инициативы. Каждый из нас должен сделать максимум для поддержки военных, которые ежедневно защищают Украину", — подчеркнул Колюбаев.

Сто тонн антидронных сеток уже на передовой, а впереди — новые поставки, которые еще больше усилят защиту украинских военных от угроз с воздуха. Благотворители призывают бизнес и всех неравнодушных участвовать в поддержке армии и укреплении обороноспособности Украины.