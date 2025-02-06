Захист від дронів: Артем Колюбаєв і партнери передали чергову партію сіток на фронт

Понад 600 тонн антидронових сіток вже передано українським військовим завдяки координації волонтерських та бізнесових ініціатив. Остання партія – 100 тонн – вирушила на передову, щоб захистити позиції від ворожих дронів-камікадзе та розвідувальних БПЛА.

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Завдяки об'єднанню зусиль ГО "Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії" під керівництвом Артема Колюбаєва, а також благодійних організацій "Фундація Течія" та "Батальйон Волонтер", українські військові отримали чергову партію захисту від ворожих безпілотників – 100 тонн антидронових сіток, передають "Українські новини".

П'ять вантажівок із цими сітками вже вирушили на передову, де вони допоможуть бійцям захищати свої позиції від атак дронів-камікадзе та розвідувальних безпілотників. Артем Колюбаєв зазначає, що подібні ініціативи є не лише способом підвищення безпеки української армії, а й важливим напрямом співпраці між бізнесом та оборонним сектором.

"У цій війні кожен має бути корисним там, де він найефективніший. Ми об’єднали зусилля підприємців і волонтерів, щоб разом із міжнародними партнерами забезпечити ЗСУ критично необхідними засобами захисту. Ворог не припиняє використовувати дрони проти наших військових, тому нам потрібно завжди бути на крок попереду", – підкреслив Колюбаєв.

Ініціативу реалізують у співпраці з нідерландськими партнерами, які допомагають передавати вживані морські сітки. У Європі їх більше не використовують через законодавчі обмеження, проте в умовах війни вони отримують стратегічно важливе призначення. Завдяки особливій структурі ці сітки суттєво ускладнюють роботу ворожих безпілотників, що допомагає українським захисникам ефективніше тримати оборону.

За словами волонтерів, за час співпраці було передано понад 500 тонн антидронових сіток. Разом із останньою партією ця цифра зросла до 600 тонн. Це стало можливим завдяки злагодженій роботі ГО "Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії", "Фундації Течія" та "Батальйону Волонтер".

"Ми продовжуватимемо допомагати армії та розширювати наші ініціативи. Кожен із нас має зробити максимум для підтримки військових, які щодня захищають Україну", – наголосив Колюбаєв.

Сто тонн антидронових сіток вже на передовій, а попереду – нові поставки, які ще більше посилять захист українських військових від загроз із повітря. Благодійники закликають бізнес і всіх небайдужих долучатися до підтримки армії та зміцнення обороноздатності України.