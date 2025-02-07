Искусственную панику по поводу нехватки газа разгоняет сбежавший в Канаду экс-чиновник "Нафтогаза", — политолог

Политолог отмечает, что Макогон пытается искусственно посеять панику, преследуя свои интересы.

Related video

За спекуляциями и попытками ввести общество в заблуждение относительно наличия природного газа для отопительного сезона стоит экс-глава Оператора ГТС Сергей Макогон, который еще в 2022 году во время войны сбежал в Канаду. Об этом сообщил политолог и военнослужащий Кирилл Сазонов, передает УНИАН.

"Читаю новости, что имеем газовый кризис. Якобы нет газа, и все исчезло. Завтра отключение. Гвалт.

И вот — все, что нам нужно знать об этих вбросах, так это то, что за ними стоит экс-чиновник Нафтогаза Сергей Макогон, который сбежал в Канаду. Это он, сидя в Канаде за 9000 км от Украины, сочиняет все эти сказки про "украинцы замерзнут", — отметил политолог.

По его словам, это Макогон пытается искусственно посеять панику, преследуя свои интересы.

"Поэтому перед тем, как начинать беспокоиться за газ в конфорках, знайте, что все эти глупости придумывает бывший чиновник, который во время войны выписал себе "командировку" и сбежал в Канаду. Оставив за собой еще кучу уголовных дел", — подчеркнул политолог.