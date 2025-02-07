Штучну паніку щодо нестачі газу розганяє ексчиновник "Нафтогазу", який втік до Канади, - політолог

Політолог зазначає, що Макогон намагається штучно посіяти паніку, переслідуючи свої інтереси.

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За спекуляціями і спробами ввести суспільство в оману щодо наявності природного газу для опалювального сезону стоїть ексглава Оператора ГТС Сергій Макогон, який ще в 2022 році під час війни втік до Канади. Про це повідомив політолог та військовослужбовець Кирило Сазонов, передає УНІАН.

"Читаю новини, що маємо газову кризу. Нібито немає газу, і все зникло. Завтра вимкнення. Ґвалт.

Та ось — усе, що нам потрібно знати про ці вкидання, так це те, що за ними стоїть ексчиновник Нафтогазу Сергій Макогон, який втік до Канади. Це він, сидячи в Канаді за 9000 км від України, складає всі ці казки про "українці замерзнуть", — зазначив політолог.

За його словами, це Макогон намагається штучно посіяти паніку, переслідуючи свої інтереси.

"Тому перед тим, як починати непокоїтися за газ у конфорках, знайте, що всі ці дурниці вигадує колишній чиновник, який під час війни виписав собі "відрядження" і втік до Канади. Залишивши за собою ще купу кримінальних справ", — наголосив політолог.