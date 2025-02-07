БРСМ-Нафта уплатила около 12 млрд грн налогов за три года

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Сеть АЗК БРСМ-Нафта отчиталась об уплаченных налогах. Только за 2024 год компания перечислила в государственный бюджет на 68% больше, чем в 2023 году. За последние три года компания уплатила почти 12 млрд. грн.

Налоги при импорте и операционной деятельности составили значительную часть уплаченных сумм. Налоги на персонал выросли на 40% по сравнению с прошлым годом. А средний размер операционных налогов на один АЗК в 2024 году составил 6 млн грн.

В компании сообщили, что БРСМ-Нафта не только обеспечивает экономическое развитие, но и активно поддерживает ВСУ и волонтерские инициативы. За последние три года компания передала силам обороны: качественного топлива на более 51 млн гривен; 31 единицу специального транспорта; более 500 FPV-дронов, необходимых для выполнения боевых задач.

Александр Мельничук, топ-менеджер сети АЗК БРСМ-Нафта: "Мы осознаем свою ответственность перед государством и обществом. Наша компания продолжает инвестировать в развитие бизнеса, своей команды и поддержку украинской армии. Налоги, которые мы платим, и помощь, которую мы предоставляем военным и волонтерам, является частью нашего вклада в будущее Украины. Мы и в дальнейшем будем работать для укрепления экономики и обороноспособности нашей страны".