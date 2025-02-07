БРСМ-Нафта сплатила близько 12 млрд грн податків за три роки

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Мережа АЗК БРСМ-Нафта відзвітувала про сплачені податки. Лише за 2024 рік компанія перерахувала до державного бюджету на 68% більше, ніж у 2023 році. За останні три роки компанія сплатила майже 12 млрд. грн.

Податки при імпорті та операційній діяльності склали значну частину сплачених сум. Податки на персонал зросли на 40% порівняно з минулим роком. А середній розмір операційних податків на один АЗК у 2024 році становив 6 млн грн.

В компанії повідомили, що БРСМ-Нафта не лише забезпечує економічний розвиток, а й активно підтримує ЗСУ та волонтерські ініціативи. За останні три роки компанія передала силам оборони: якісного пального на понад 51 млн гривень; 31 одиницю спеціального транспорту; понад 500 FPV-дронів, необхідних для виконання бойових завдань.

Олександр Мельничук, топменеджер мережі АЗК БРСМ-Нафта: "Ми усвідомлюємо свою відповідальність перед державою та суспільством. Наша компанія продовжує інвестувати у розвиток бізнесу, своєї команди та підтримку української армії. Податки, які ми сплачуємо, і допомога, яку ми надаємо військовим та волонтерам, є частиною нашого внеску у майбутнє України. Ми й надалі працюватимемо для зміцнення економіки та обороноздатності нашої країни".