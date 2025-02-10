Банки наблюдают рост инвестиционных потребностей у бизнес-клиентов, — Владимир Мудрый

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Даже при незначительном росте ВВП в Украине на уровне 3,6% за прошлый год бизнес обеспечивает устойчивость, продолжает развиваться и демонстрирует рост инвестиционных потребностей. Об этом рассказал председатель правления АО "ОТП БАНК" Владимир Мудрый во время мероприятия Global Outlook: Enduring Change, которое провела Европейская Бизнес Ассоциация при поддержке ОТП БАНК.

Как отметил В.Мудрый, поскольку чистый корпоративный кредитный портфель в банковской системе в гривне увеличился почти на 22% в 2024 году, то при базовом сценарии в 2025 году восстановление экономики продолжится.

"Впрочем, в мире происходят глобальные изменения, которые создают еще больше неопределенности, поэтому можно и уместно разрабатывать план действий, если сценарий развития событий будет не базовым, а положительным. Также существенным является потенциал и внутреннего рынка даже при текущем уровне потребления. Так, импорт товаров в 2024 году продолжал расти, в том числе и продовольственных. Для украинских предпринимателей это позитивный сигнал — на нашем рынке есть ниша, которую можно наполнять отечественными товарами. А запущенные программы правительства стимулирования бизнеса свидетельствуют, что государство рассматривает внутреннее потребление как приоритет", — подчеркнул банкир.

Global Outlook: Enduring Change собрал более 300 гостей — представителей ведущих украинских компаний. В дискуссии на мероприятии приняли участие министр энергетики Украины Герман Галущенко, председатель НБУ Андрей Пышный, председатель правления ОТП БАНК Владимир Мудрый, СЕО Nestlé Ukraine Алессандро Дзанелли, СЕО Kyivstar Александр Комаров, генеральный директор аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский, CEO Google Ukraine Татьяна Лукинюк, генеральный директор ЧАО "СЕНТРАВИС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" Юрий Атанасов.