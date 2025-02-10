Банки спостерігають зростання інвестиційних потреб у бізнес-клієнтів, – Володимир Мудрий

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Навіть при незначному зростанні ВВП в Україні на рівні 3,6% за минулий рік бізнес забезпечує стійкість, продовжує розвиватися та демонструє ріст інвестиційних потреб. Про це розповів голова правління АТ "ОТП БАНК" Володимир Мудрий під час заходу Global Outlook: Enduring Change, який провела Європейська Бізнес Асоціація за підтримки ОТП БАНК.

Як відзначив В.Мудрий, оскільки чистий корпоративний кредитний портфель у банківській системі в гривні збільшився на майже 22% у 2024 році, то за базового сценарію у 2025 році відновлення економіки продовжиться.

"Утім, у світі відбуваються глобальні зміни, що створюють ще більше невизначеності, тому можна й доречно розробляти план дій, якщо сценарій розвитку подій буде не базовим, а позитивним. Також суттєвим є потенціал і внутрішнього ринку навіть при поточному рівні споживання. Так, імпорт товарів у 2024 продовжував зростати, зокрема і продовольчих. Для українських підприємців це позитивний сигнал – на нашому ринку є ніша, яку можна наповнювати вітчизняними товарами. А запущені програми уряду стимулювання бізнесу свідчать, що держава розглядає внутрішнє споживання як пріоритет", – наголосив банкір.

Global Outlook: Enduring Change зібрав понад 300 гостей – представників провідних українських компаній. У дискусії на заході взяли участь міністр енергетики України Герман Галущенко, голова НБУ Андрій Пишний, голова правління ОТП БАНК Володимир Мудрий, СЕО Nestlé Ukraine Алессандро Дзанеллі, СЕО Kyivstar Олександр Комаров, генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський, CEO Google Ukraine Тетяна Лукинюк, генеральний директор ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" Юрій Атанасов.