Собственная квартира во время войны: какое жилье по программе "еОселя" предлагает лидер-застройщик "Интергал-Буд"

Вместе с экспертами одного из крупнейших частных застройщиков Украины "Интергал-Буд" мы проанализировали цены на жилье, сравнили приобретение собственного жилья в кредит с арендой и узнали, на какие квартиры сейчас наибольший спрос.

Related video

Один из крупнейших игроков рынка — компания "Интергал-Буд", которая присоединилась к государственной программе доступной ипотеки "еОселя", имеет, что предложить украинцам, мечтающим о собственном доме.

Почему растут цены на жилье и как это будет влиять на спрос: экспертный анализ от застройщика

Действительно ли покупка жилья в ипотеку сейчас выгоднее, чем откладывание на него средств в течение многих лет? Как отметила коммерческий директор компании "Интергал-Буд" Анна Лаевская, в течение 2024 года наблюдалось повышение цен на жилье в новостройках на 10-15%. В большей степени это связано с нехваткой рабочих рук.

"Сейчас мы имеем огромный дефицит именно рабочих строительных специальностей. Из-за этого подрядчики очень сильно повышают цены на работы. Добавьте сюда рост стоимости коммунальных услуг, электричества, связанные тарифы, которые тоже в значительной степени влияют на производственную себестоимость", — объясняет эксперт.

Анна Лаевская, коммерческий директор компании "Интергал-Буд"

Еще одним рыночным фактором эксперты признают снижение числа предложений жилья из-за уменьшения количества новых объектов от девелоперов. Многие игроки покинули рынок, ведь война диктует условия. Поэтому, специалисты по недвижимости прогнозируют, что на 10-15% может произойти рост даже в валютном эквиваленте стоимости квадратного метра.

Что касается самой компании-застройщика "Интергал-Буд", то она не только выстояла, но и планирует выйти на довоенные объемы строительства и превзойти их, стимулируя восстановление спроса. И не в последнюю очередь благодаря как государственным ипотечным программам, так и собственной политике, инструментам и партнерству.

В целом в "Интергал-Буд", продажи по программе "еОселя" составляют 40-50% общей структуры сделок. Тогда, как до войны доля кредитных покупок не превышала 7-10%.

"Покупатели сегодня нуждаются в долгосрочных финансовых инструментах, ипотека на 20-30 лет делает приобретение жилья доступным для более широкой аудитории. Это, в частности, люди с умеренным или даже ниже среднего уровнем доходов, которые ранее не рассматривали возможность покупки жилья в новостройках", — отметила Анна Лаевская во время Всеукраинского Строительного Саммита.

В 2024 году по программе "еОселя" установлен исторический рекорд — выдано кредитов на 14,6 млрд грн, из которых около 30% направлено на первичный рынок.

Условия государственной ипотеки "еОселя": что предлагают на рынке

ЖК Озерный гай Гатное ЖК Парковые озера ЖК Теремки ЖК Причал-8

В целом "еОселя" предусматривает две ипотечные программы: ипотеку для отдельных категорий и так называемую массовую ипотеку.

Программой льготного кредитования имеют право воспользоваться:

военные,

медики,

педагоги,

научные работники.

В то же время данная программа доступна и для широкой общественности, то есть для всего населения Украины. Речь идет о гражданах, которые или не имеют собственного жилья, или же площадь этого жилья меньше 52 м2 на одного человека, плюс 21 м2 на каждого дополнительного члена семьи.

А массовой ипотекой могут воспользоваться:

ветераны войны и члены их семей, участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, семьи погибших (умерших) ветеранов войны, а также семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;

внутренне перемещенные лица;

другие граждане, которые не владеют жильем, или его площадь меньше чем 52,5 м² + 21 м² на каждого следующего члена семьи дополнительно.

В рамках программы для льготных категорий ставка по кредиту 3% годовых, тогда как для общей ипотечной программы — 7% годовых.

Взять жилье в кредит можно на 20 лет, а собственный взнос должен быть не менее 20% от стоимости выбранного жилья на вторичном рынке, и не менее 30% — если выбранное жилье является квартирой в новостройке (первичный рынок).

На какое жилье сейчас наибольший спрос

На сегодня для широкой общественности по программе "еОселя" предлагается жилье в возрасте не старше трех лет с момента ввода в эксплуатацию, а для внутренне перемещенных лиц и некоторых льготных категорий — жилье в возрасте не старше 10 лет.

Статистика компании "Интергал-Буд" свидетельствует, что большое количество заемщиков отдают предпочтение именно новостройкам, новому жилью, потому что оно является более качественным по своим характеристикам, более комфортным, имеет необходимую инфраструктуру, укрытия.

Люди обращают особое внимание на внутреннее убранство территории, а также современность ремонта от девелопера. Сейчас эту опцию предлагают лишь несколько компаний на рынке, среди которых и "Интергал-Буд". Компания одна из первых предложила эту услугу и сегодня клиенты могут заказать отделку за 300 долларов за квадратный метр или приобрести уже готовую квартиру с ремонтом. Интерес к таким предложениям большой, поэтому каждая вторая заявка на кредитное жилье включает запрос на квартиру с ремонтом.

ЖК Нивки-Парк ЖК Sky Avenue ЖК City Hub ЖК Голосеевский

Как отметила коммерческий директор "Интергал-Буд", актуальным стал спрос и на энергонезависимые дома. Наличие альтернативных источников энергообеспечения уже перешло в разряд must have и просто жизненно необходимо для покупателей. Компании, в частности "Интергал-Буд", активно внедряют решения, такие как газовые и топливные генераторы, что обеспечивает бесперебойную работу водоснабжения, отопления и освещения даже во время отключений электроэнергии и блэкаутов.

"Наша компания и еще ряд девелоперов приняли решение по обеспечению работы домовых систем в таких ситуациях. Я думаю, что это станет общерыночным трендом, потому что сейчас это не просто продавать более эффективно или по лучшей цене, а это вообще обеспечить спрос на продажи для своего объекта, потому что на это в первую очередь обращают внимание. Так же, кстати, как и на факторы безопасности", — добавляет Лаевская.

Какое жилье предлагает "Интергал-Буд" по программе "еОселя"

Программа "еОселя" доступна для всех граждан Украины, у которых нет собственного жилья или есть, но площадь меньше, чем 52,5 метра на одного человека.

"Если это, например, семья из двух человек, то уже можно рассчитывать на 72 кв.м и по аналогии уже с большим количеством членов семьи или детей. Соответственно, сейчас количество запросов увеличивается в разы, как и количество посещений отделов продаж застройщиков. Это именно те люди, которые надеются приобрести жилье по льготной ипотечной программе "еОселя" под 7% кредита", — пояснила Анна Лаевская.

К слову, поскольку основным драйвером рынка являются кредитные программы, спрос на однокомнатные квартиры постепенно снижается. Зато все больше сделок заключается на двух- и трехкомнатные квартиры, а также на большие двухуровневые квартиры, которые ранее оставались в остатке.

"Причина этого — спрос со стороны больших семей и заемщиков, которые могут позволить себе приобрести более просторное жилье", — добавляет коммерческий директор "Интергал-Буд".

Среди комплексов, где сейчас можно приобрести квартиры, такие объекты, как: ЖК "Голосеевский", Sky Avenue, "Сырецкие сады", "Лукьяновский каскад", "Нивки-Парк", "Озерный гай Гатное", "Парковые Озера", City Hub, "Теремки" и "Причал 8".

ЖК Лукьяновский каскад ЖК Сырецкие сады

Что касается доверия к девелоперам и вопроса гарантий, то будущих владельцев защищает недавно введенный механизм продажи будущих объектов недвижимости согласно закону 2518 "О гарантировании прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем". Он упорядочивает взаимоотношения между государственными банками и клиентами, позволяя покупателям получить имущественные права на квартиру еще на этапе строительства. Это существенный шаг к повышению доверия и уверенности инвесторов.

Поэтому компания "Интергал-Буд" продолжает работать, достраивать ранее начатые объекты и запускать новые очереди. В то же время подход к прогнозированию изменился: растет внимание к финансовым рискам и стабильности продаж. В условиях войны компания адаптируется к новым вызовам, сохраняя динамику и доверие своих клиентов.

Лицензия, регистрационная запись 2013045075, выдана ГАСИУ "04" декабря 2017 года, дата принятия решения и номер приказа о выдаче лицензии "22" ноября 2017 года № 55-Л.