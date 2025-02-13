Власна квартира під час війни: яке житло за програмою "єОселя" пропонує лідер-забудовник "Інтергал-Буд"

Разом із експертами одного з найбільших приватних забудовників України "Інтергал-Буд" ми проаналізували ціни на житло, порівняли придбання власної оселі в кредит із орендою та дізналися, на які квартири зараз найбільший попит.

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Один з найбільших гравців ринку — компанія "Інтергал-Буд", що доєдналася до державної програми доступної іпотеки "єОселя", має, що запропонувати українцям, які мріють про власну домівку.

Чому зростають ціни на житло і як це впливатиме на попит: експертний аналіз від забудовника

Чи справді купівля житла в іпотеку наразі вигідніша, ніж відкладання на нього коштів протягом багатьох років? Як зазначила комерційна директорка компанії "Інтергал-Буд" Анна Лаєвська, протягом 2024 року спостерігалося підвищення цін на житло в новобудовах на 10-15%. Більшою мірою це пов'язано з нестачею робочих рук.

"Наразі ми маємо величезний дефіцит саме робочих будівельних спеціальностей. Через це підрядники дуже сильно підвищують ціни на роботи. Додайте сюди зростання вартості комунальних послуг, електрики, пов'язані тарифи, які теж значною мірою впливають на виробничу собівартість", — пояснює експертка.

Анна Лаєвська, комерційна директорка компанії "Інтергал-Буд"

Ще одним ринковим фактором експерти визнають зниження числа пропозицій житла через зменшення кількості нових об'єктів від девелоперів. Багато гравців залишили ринок, адже війна диктує умови. Тож, фахівці з нерухомості прогнозують, що на 10-15% може відбутися зростання навіть у валютному еквіваленті вартості квадратного метра.

Щодо самої компанії-забудовника "Інтергал-Буд", то вона не лише вистояла, але й планує вийти на довоєнні об’єми будівництва та перевершити їх, стимулюючи відновлення попиту. І не в останню чергу завдяки як державним іпотечним програмам, так і власній політиці, інструментам та партнерству.

Загалом у "Інтергал-Буд", продажі за програмою "єОселя" становлять 40-50% загальної структури угод. Тоді, як до війни частка кредитних покупок не перевищувала 7-10%.

"Покупці сьогодні потребують довгострокових фінансових інструментів, іпотека на 20-30 років робить придбання житла доступним для ширшої аудиторії. Це, зокрема, люди з помірним чи навіть нижчим за середній рівнем доходів, які раніше не розглядали можливість купівлі житла у новобудовах", — зазначила Анна Лаєвська під час Всеукраїнського Будівельного Саміту.

У 2024 році за програмою "єОселя" встановлено історичний рекорд — видано кредитів на 14,6 млрд грн, із яких приблизно 30% спрямовано на первинний ринок.

Умови державної іпотеки "єОселя": що пропонують на ринку

ЖК Озерний гай Гатне ЖК Паркові озера ЖК Теремки ЖК Причал-8

Загалом "єОселя" передбачає дві іпотечні програми: іпотеку для окремих категорій і так звану масову іпотеку.

Програмою пільгового кредитування мають право скористатися:

військові,

медики,

педагоги,

наукові працівники.

Водночас дана програма є доступною і для широкого загалу, тобто для всього населення України. Йдеться про громадян, які або не мають власного житла, або ж площа цього житла менша ніж 52 м2 на одну особу, плюс 21 м2 на кожного додаткового члена родини.

А масовою іпотекою можуть скористатися:

ветерани війни та члени їх сімей, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, а також сім’ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;

внутрішньо переміщені особи;

інші громадяни, які не володіють житлом, або його площа менша ніж 52,5 м² + 21 м² на кожного наступного члена сім’ї додатково.

В межах програми для пільгових категорій ставка за кредитом 3% річних, тоді як для загальної іпотечної програми — 7% річних.

Взяти житло у кредит можна на 20 років, а власний внесок має бути не менше 20% від вартості обраного житла на вторинному ринку, і не менше 30% — якщо обране житло є квартирою в новобудові (первинний ринок).

На яке житло зараз найбільший попит

На сьогодні для широкого загалу за програмою "єОселя" пропонується житло віком не старше трьох років від моменту введення в експлуатацію, а для внутрішньо переміщених осіб і деяких пільгових категорій — житло віком не старше ніж 10 років.

Статистика компанії "Інтергал-Буд" свідчить, що велика кількість позичальників віддають перевагу саме новобудовам, новому житлу, тому що воно є якіснішим за своїми характеристиками, більш комфортним, має необхідну інфраструктуру, укриття.

Люди звертають особливу увагу на внутрішнє оздоблення території, а також сучасність ремонту від девелопера. Наразі цю опцію пропонують лише кілька компаній на ринку, серед яких і "Інтергал-Буд". Компанія одна з перших запропонувала цю послугу і сьогодні клієнти можуть замовити оздоблення за 300 доларів за квадратний метр або придбати вже готову квартиру з ремонтом. Інтерес до таких пропозицій великий, тож кожна друга заявка на кредитне житло включає запит на квартиру з ремонтом.

ЖК Нивки-Парк ЖК Sky Avenue ЖК City Hub ЖК Голосіївський

Як зазначила комерційна директорка "Інтергал-Буд", актуальним став попит і на енергонезалежні оселі. Наявність альтернативних джерел енергозабезпечення вже перейшла до розряду must have і є просто життєво необхідною для покупців. Компанії, зокрема "Інтергал-Буд", активно впроваджують рішення, такі як газові та паливні генератори.Це забезпечує безперебійну роботу водопостачання, опалення та освітлення навіть під час відключень електроенергії та блекаутів.

"Наша компанія та ще низка девелоперів ухвалили рішення щодо забезпечення роботи будинкових систем у таких ситуаціях. Я думаю, що це стане загальноринковим трендом, тому що наразі це не просто продавати більш ефективно або за кращою ціною, а це взагалі забезпечити попит на продажі для свого об'єкта, тому що на це передусім звертають увагу. Так само, до речі, як і на безпекові фактори", — додає Лаєвська.

Яке житло пропонує "Інтергал-Буд" за програмою "єОселя"

Програма "єОселя" доступна для всіх громадян України, у яких немає власного житла або є, але площа менше, ніж 52,5 метри на одну особу.

"Якщо це, наприклад, родина з двох осіб, то вже можна розраховувати на 72 кв.м і по аналогії вже з більшою кількістю членів родини або дітей. Відповідно, зараз кількість запитів збільшується в рази, як і кількість відвідувань відділів продажів забудовників. Це саме ті люди, які сподіваються придбати житло по пільговій іпотечній програмі "єОселя" під 7% кредиту", — пояснила Анна Лаєвська.

До слова, оскільки основним драйвером ринку є кредитні програми, попит на однокімнатні квартири поступово знижується. Натомість все більше угод укладається на дво- та трикімнатні помешкання, а також на великі дворівневі квартири, які раніше залишалися у залишку.

"Причина цього — попит з боку великих родин та позичальників, які можуть дозволити собі придбати більш просторе житло", — додає комерційна директорка "Інтергал-Буд".

Серед комплексів, де наразі можна придбати квартири, такі об’єкти, як: ЖК "Голосіївський", Sky Avenue, "Сирецькі сади", "Лук’янівський каскад", "Нивки-Парк", "Озерний гай Гатне", "Паркові Озера", City Hub, "Теремки" та "Причал 8".

ЖК Лук'янівський каскад ЖК Сирецькі сади

Щодо довіри до девелоперів і питання гарантій, то майбутніх власників захищає нещодавно запроваджений механізм продажу майбутніх об'єктів нерухомості згідно із законом 2518 "Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому". Він упорядковує взаємовідносини між державними банками та клієнтами, дозволяючи покупцям отримати майнові права на квартиру ще на етапі будівництва. Це суттєвий крок до підвищення довіри та впевненості інвесторів.

Тож компанія "Інтергал-Буд" продовжує працювати, добудовувати раніше розпочаті об'єкти та запускати нові черги. Водночас підхід до прогнозування змінився: зростає увага до фінансових ризиків та стабільності продажів. В умовах війни компанія адаптується до нових викликів, зберігаючи динаміку та довіру своїх клієнтів.

Ліцензія, реєстраційний запис 2013045075, видана ДАБІУ "04" грудня 2017 року, дата прийняття рішення та номер наказу про видачу ліцензії "22" листопада 2017 року № 55-Л.