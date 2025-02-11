Артем Павлов: "Современные решения в маркетинге – это индивидуальный подход и понимание потребностей каждого клиента"

Эксперт в области маркетинга, основатель успешной компании, занимающейся консалтингом в сфере маркетинга и финансов — о новых трендах отрасли, эффективных стратегиях, помогающих преодолеть вызовы в период нестабильности финансовых рынков, и опыте эффективного построения бизнеса.

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Гиперперсонализация и кастомизация маркетинга с фокусировкой на финтехе — новые тренды 2025 года. Эти методы становятся важными для повышения эффективности бизнеса и адаптации к динамичным условиям рынка. Как они помогают наращивать прибыль, выходить на новые уровни конкурентоспособности и задавать вектор развития всей отрасли, рассказал СЕО компании Global Expert Of Development, эксперт в сфере финансовых услуг и маркетинга, экс-топ-менеджер крупнейших банков Украины, автор уникальных методик, успешно внедренных в банках СНГ и США, Артем Павлов.

— Артем, вы опытный экономист и топ-менеджер, почти 20 лет формирующий банковский и небанковский финансовый сектор Украины, признанный эксперт в сфере международного маркетинга и финансов. Почему, на ваш взгляд, гиперперсонализация и кастомный подход сегодня выходят на первый план при построении бизнес-стратегий для клиентов маркетинговыми компаниями?

— Индивидуальные предложения и кастомизация, или гибкая настройка продукта под потребности конкретного клиента, помогают улучшить клиентский опыт и повысить удовлетворенность, что в свою очередь ведет к росту продаж и лояльности. Современные потребители, как мы знаем, ожидают более индивидуализированного подхода. Они привыкли к тому, что технологии могут предлагать именно то, что им нужно, и хотят видеть это в продуктах и услугах. При этом рынки становятся все более насыщенными, поэтому компании ищут способы выделиться — и если еще несколько лет назад инструменты на основе ИИ были чрезвычайно дороги и малодоступны для широкого круга, то сегодня продвинутые технологии может использовать любой бизнес. Все это создает новую реальность для предпринимателей, позволяя решать сложные задачи быстро и точно. При этом работа в финтех-секторе может полностью уйти в онлайн — это еще один важный тренд нашего времени.

— Финансовый и консалтинговый сегмент рынка ушел в онлайн еще во время пандемии, однако не все компании смогли адаптироваться к таким условиям. Ваш бизнес, между тем, только вырос: появились новые корпоративные клиенты, увеличилась прибыль. Вам помогла ставка на финтех?

— Финтех, безусловно, является ключевым драйвером изменений в банковской и финансовой сфере. Во время коронавирусного кризиса мы использовали целый ряд инновационных технологий, таких как интеграция CRM-систем и автоматизация процессов для повышения эффективности онлайн-работы с клиентами. Также мы активно внедряли технологии больших данных и ИИ для предсказания потребностей клиентов и персонализации обслуживания. Конечно, важно понимать, что финтех не панацея, а инструмент, который надо грамотно применять. И если подходить к внедрению с умом, то можно минимизировать риски и сделать бизнес не только более эффективным, но и более клиентоориентированным.

— Росту эффективности способствуют и разработанные вами инновационные методики для банковской сферы, позволяющие в полтора раза наращивать количество вип-клиентов, увеличивать прибыльность кредитного портфеля до 30%, сокращать время на оформление документации. Недавно вы разработали решение, которое позволяет клиентам экономить на операционных расходах порядка 20%. Здесь тоже внедряли инновации?

— Конечно. Это был запрос крупного корпоративного клиента — необходимо было оптимизировать маркетинговые и финансовые процессы в структуре всей бизнес-группы, в частности, перенастроить работу с финансовыми потоками и отслеживать их в реальном времени, собирая необходимые показатели в новой системе отчетности. Кроме того, нужно было подобрать лучшие условия для получения заемных средств на расширение бизнеса. Мы изучили ситуацию в компании, провели анализ ее сегмента рынка и решили эту задачу. В частности, собрали и внедрили новую систему, благодаря которой и удалось сэкономить 20% на операционных расходах. Суть в том, что сократилось время на выполнение части процессов, в результате выросла и эффективность работы сотрудников.

— За несколько лет вы построили образцовую карьеру от младшего экономиста в Укрсоцбанке до топ-менеджера и далее — владельца собственной компании. Под вашим руководством, судя по открытым источникам, прибыль вашей фирмы растет в полтора раза ежегодно. Это результат внедрения ваших авторских методик? Как вы этого добились?

— Успех, как правило, обеспечивается комбинацией стратегического планирования, инноваций, эффективного управления ресурсами и адаптации к изменениям рынка наряду с аналитикой для оптимизации процессов и принятия обоснованных решений. Например, незадолго до кризиса я интегрировал в Global Expert Of Development систему аналитики данных, которая позволила строить максимально точные прогнозы для создания предложений для клиентов. Результат — рост клиентского портфеля и прибыли. Кроме того, внедрение технологичной CRM-системы для создания максимально эффективных отношений с клиентами позволило автоматизировать и упростить сразу несколько процессов в компании. В итоге наша доля на рынке финансовых услуг выросла.

— При этом вы в два раза расширили штат, а также вошли в топ-10 крупнейших консалтинговых компаний в сфере финансовых услуг в СНГ. В 2023 году вы открыли филиал в США, и теперь в числе ключевых долгосрочных клиентов вашей компании — крупные международные бренды Bayer и Honda. Вы лично выстраиваете стратегию работы с каждым из них?

— Да. Для того, чтобы предложить оптимальные решения, нужен индивидуальный подход и понимание потребностей каждого клиента — это, кстати, работает не только в кризисное время, но именно сейчас особенно важно. В компании трудятся высококвалифицированные специалисты, однако я всегда участвую в разработке и адаптации стратегий, чтобы гарантировать, что наши услуги соответствуют заявленным стандартам и ожиданиям.

— Вы состоялись как экономист, маркетолог и бизнесмен, ваши экспертные аудит-проверки высоко ценятся на рынке. Какие цели ставите перед собой сейчас?

— Развивать и масштабировать свой международный бизнес, выходить на новые рынки. Кроме того, я намерен разработать крупную экосистему, которая объединит лучший мировой опыт в сфере консалтинга, маркетинга, финансов, образования, благотворительности. Рассчитываю тиражировать его в разных странах мира.