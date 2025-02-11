Артем Павлов: "Сучасні рішення в маркетингу — це індивідуальний підхід і розуміння потреб кожного клієнта"

Експерт у сфері маркетингу, засновник успішної компанії, що займається консалтингом у сфері маркетингу та фінансів, — про нові тренди галузі, ефективні стратегії, що допомагають подолати виклики в період нестабільності фінансових ринків, і досвід ефективної побудови бізнесу.

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Гіперперсоналізація та кастомізація маркетингу з фокусуванням на фінтеху — нові тренди 2025 року. Ці методи стають важливими для підвищення ефективності бізнесу та адаптації до динамічних умов ринку. Як вони допомагають нарощувати прибуток, виходити на нові рівні конкурентоспроможності та задавати вектор розвитку всієї галузі, розповів СЕО компанії Global Expert Of Development, експерт у сфері фінансових послуг і маркетингу, екстоп-менеджер найбільших банків України, автор унікальних методик, успішно впроваджених у банках СНД і США, Артем Павлов.

— Артеме, ви досвідчений економіст і топ-менеджер, який майже 20 років формує банківський і небанківський фінансовий сектор України, визнаний експерт у сфері міжнародного маркетингу та фінансів. Чому, на ваш погляд, гіперперсоналізація і кастомний підхід сьогодні виходять на перший план під час побудови бізнес-стратегій для клієнтів маркетинговими компаніями?

— Індивідуальні пропозиції та кастомізація, або гнучке налаштування продукту під потреби конкретного клієнта, допомагають поліпшити клієнтський досвід і підвищити задоволеність, що, своєю чергою, веде до зростання продажів і лояльності. Сучасні споживачі, як ми знаємо, очікують більш індивідуалізованого підходу. Вони звикли до того, що технології можуть пропонувати саме те, що їм потрібно, і хочуть бачити це в продуктах і послугах. При цьому ринки стають дедалі більш насиченими, тож компанії шукають способи виділитися — і якщо ще кілька років тому інструменти на основі ШІ були надзвичайно дорогими та малодоступними для широкого кола, то сьогодні просунуті технології може використовувати будь-який бізнес. Усе це створює нову реальність для підприємців, даючи змогу вирішувати складні завдання швидко і точно. При цьому робота у фінтех-секторі може повністю піти в онлайн — це ще один важливий тренд нашого часу.

— Фінансовий і консалтинговий сегмент ринку пішов в онлайн ще під час пандемії, проте не всі компанії змогли адаптуватися до таких умов. Ваш бізнес, тим часом, тільки виріс: з'явилися нові корпоративні клієнти, збільшився прибуток. Вам допомогла ставка на фінтех?

— Фінтех, безумовно, є ключовим драйвером змін у банківській та фінансовій сфері. Під час коронавірусної кризи ми використовували цілу низку інноваційних технологій, як-от інтеграція CRM-систем і автоматизація процесів для підвищення ефективності онлайн-роботи з клієнтами. Також ми активно впроваджували технології великих даних і ШІ для передбачення потреб клієнтів і персоналізації обслуговування. Звичайно, важливо розуміти, що фінтех не панацея, а інструмент, який треба грамотно застосовувати. І якщо підходити до впровадження з розумом, то можна мінімізувати ризики і зробити бізнес не тільки ефективнішим, а й більш клієнтоорієнтованим.

— Зростанню ефективності сприяють і розроблені вами інноваційні методики для банківської сфери, що дають змогу в півтора раза нарощувати кількість віп-клієнтів, збільшувати прибутковість кредитного портфеля до 30%, скорочувати час на оформлення документації. Нещодавно ви розробили рішення, яке дає змогу клієнтам економити на операційних витратах близько 20%. Тут теж впроваджували інновації?

— Звичайно. Це був запит великого корпоративного клієнта — необхідно було оптимізувати маркетингові та фінансові процеси в структурі всієї бізнес-групи, зокрема, переналаштувати роботу з фінансовими потоками і відстежувати їх у реальному часі, збираючи необхідні показники в новій системі звітності. Крім того, потрібно було підібрати найкращі умови для отримання позикових коштів на розширення бізнесу. Ми вивчили ситуацію в компанії, провели аналіз її сегмента ринку і вирішили це завдання. Зокрема, зібрали і впровадили нову систему, завдяки якій і вдалося заощадити 20% на операційних витратах. Суть у тому, що скоротився час на виконання частини процесів, у результаті зросла й ефективність роботи співробітників.

— За кілька років ви побудували зразкову кар'єру від молодшого економіста в Укрсоцбанку до топ-менеджера і далі — власника власної компанії. Під вашим керівництвом, судячи з відкритих джерел, прибутки вашої фірми зростають у півтора раза щороку. Це результат впровадження ваших авторських методик? Як ви цього домоглися?

— Успіх, як правило, забезпечується комбінацією стратегічного планування, інновацій, ефективного управління ресурсами та адаптації до змін ринку поряд з аналітикою для оптимізації процесів і прийняття обґрунтованих рішень. Наприклад, незадовго до кризи я інтегрував у Global Expert Of Development систему аналітики даних, яка дала змогу будувати максимально точні прогнози для створення пропозицій для клієнтів. Результат — зростання клієнтського портфеля і прибутку. Крім того, впровадження технологічної CRM-системи для створення максимально ефективних відносин із клієнтами дало змогу автоматизувати та спростити відразу кілька процесів у компанії. У підсумку наша частка на ринку фінансових послуг зросла.

— При цьому ви вдвічі розширили штат, а також увійшли в топ-10 найбільших консалтингових компаній у сфері фінансових послуг у СНД. У 2023 році ви відкрили філію в США, і тепер серед ключових довгострокових клієнтів вашої компанії — великі міжнародні бренди Bayer і Honda. Ви особисто вибудовуєте стратегію роботи з кожним із них?

— Так. Для того, щоб запропонувати оптимальні рішення, потрібен індивідуальний підхід і розуміння потреб кожного клієнта — це, до речі, працює не тільки в кризовий час, але саме зараз особливо важливо. У компанії працюють висококваліфіковані фахівці, проте я завжди беру участь у розробці та адаптації стратегій, щоб гарантувати, що наші послуги відповідають заявленим стандартам і очікуванням.

— Ви відбулися як економіст, маркетолог і бізнесмен, ваші експертні аудит-перевірки високо цінуються на ринку. Які цілі ставите перед собою зараз?

— Розвивати і масштабувати свій міжнародний бізнес, виходити на нові ринки. Крім того, я маю намір розробити велику екосистему, яка об'єднає найкращий світовий досвід у сфері консалтингу, маркетингу, фінансів, освіти, благодійності. Розраховую тиражувати його в різних країнах світу.