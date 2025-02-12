Как Netpeak помогает OLX расти в диджитал-пространстве: история партнерства и общих вызовов

Украинский бизнес все чаще оказывается перед выбором: сотрудничать с несколькими партнерами для выполнения различных задач или доверить весь спектр диджитал-услуг одной команде. Построение долгосрочных партнерств и предоставление комплексных решений "под ключ" требуют не только высокой экспертизы, но и глубокого понимания специфики бизнеса.

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В этом кейсе мы поделимся, как Netpeak удается выстраивать устойчивые партнерские отношения, обеспечивать полноценную поддержку проектов и докажем, что диджитал-маркетинг 360 — это не только о результате, но и о долгосрочной синергии.

OLX — это платформа, которая стала неотъемлемой частью повседневной жизни украинцев. Ежемесячно ее посещают 25 миллионов пользователей, которые находят, продают или обменивают здесь все — от бытовых мелочей до масштабных услуг. Каждую минуту на платформе появляется около 100 новых объявлений, а в целом она объединяет более 16 миллионов активных предложений. За годы плодотворного сотрудничества с OLX наши совместные усилия стали примером стабильности и эффективности. Вместе с OLX команда Netpeak работает над тем, чтобы платформа оставалась удобной, инновационной и отвечала современным вызовам, обеспечивая комфорт и качественный опыт для каждого пользователя. Попробовали собрать самое интересное, по нашему мнению, и рассказать, как все начиналось.

От Slando до OLX: каким был масштабный переезд

Netpeak и OLX прошли почти весь путь развития в диджитале бок о бок. Начало партнерства совпало с нашими первыми шагами в диджитал-маркетинге, и за эти 17 лет мы вместе росли, преодолевая вызовы, тестировали новые подходы и реализовывали много масштабных проектов. Одним из ключевых моментов стала поддержка перехода Slando на OLX в 2014 году.

Те, кто давно с OLX, наверняка вспомнят эту рекламу

Когда украинский Slando стал частью международной группы OLX, перед нашей SEO-командой встала задача — обеспечить плавный переход сайта на новый домен. Мы были задействованы на всех этапах этого процесса: от детальной подготовки до тщательного анализа результатов. Кроме того, мы помогли платформе с переездом мобильной версии на новый поддомен, работали над расширением структуры категорий, чтобы сделать платформу более удобной для пользователей.

Благодаря слаженной работе нашей команды и оперативному фидбеку OLX на любые нюансы, нам удалось не только избежать потерь органического трафика, но и нарастить его даже в условиях таких масштабных изменений.

Как с помощью ASA масштабировали приложение OLX с помощью ASA

С появлением Apple Search Ads (ASA) в Восточной Европе мы сразу интегрировали этот инструмент для развития OLX. Реклама в App Store стала мощным каналом, который помог увеличить количество загрузок приложения OLX Украина в среднем на 119% в день, даже в условиях роста стоимости установки (CPI) на 13%.

Сегодня приложение установлено на каждом третьем смартфоне в Украине, что демонстрирует его важную роль на рынке и высокий уровень вовлеченности пользователей.

Расширение B2B-направления для OLX: новые перспективы для предпринимателей

В 2020 году OLX поставил перед нами новый амбициозный вызов — привлечение предпринимателей к развитию своих бизнесов на платформе. Основная цель заключалась в увеличении количества бизнес-аккаунтов.

Для достижения этого мы задействовали комплексный подход: использовали как платные, так и органические каналы. Это позволило эффективно привлечь новую аудиторию, открыв OLX со стороны не только удобного маркетплейса, но и как платформы для роста бизнеса.

Масштабирование через PPC и оптимизация поиска работы с помощью Telegram-чат-бота

В 2022 году команда OLX столкнулась с непростой задачей: масштабировать посещаемость сайта не увеличивая значительно бюджет и одновременно сохранить качество PPC-трафика. Мы предложили такое решение, как "одноцентовая стратегия" для торговых кампаний. Этот подход стал ключом к успешному масштабированию, позволив увеличить охват без компромиссов с качеством.

В 2024 году мы помогли нашему партнеру вывести сервис поиска работы на новый уровень, создав Telegram-чат-бот. Его интуитивный функционал делает процесс поиска вакансий простым и удобным:

Пользователь запускает бота, указывает желаемую вакансию, уровень зарплаты, город, формат работы.

При необходимости добавляет фильтры: тип занятости, график или даже конкретный район города.

Бот автоматически создает подписку и регулярно предлагает релевантные вакансии.

Особенностью стала интеграция искусственного интеллекта. Пользователь может описать свои требования одним предложением, а ИИ превратит их в четкие критерии, по которым бот подберет вакансии. Благодаря этому процесс поиска стал максимально быстрым и точным.

Наше партнерство с OLX — пример доверия и совместного развития, проверенный годами продуктивного сотрудничества. Это мотивирует нас продолжать расти, совершенствовать подходы и достигать новых вершин.

Больше о наших успехах и планах на 2025, а также благодаря какому кейсу нам удалось завоевать бронзу на Effie Awards Ukraine 2024, читайте в нашем кейсе на Netpeak Journal.