Як Netpeak допомагає OLX зростати в диджитал-просторі: історія партнерства та спільних викликів

​​Український бізнес усе частіше постає перед вибором: співпрацювати з кількома партнерами для виконання різних завдань чи довірити весь спектр диджитал-послуг одній команді. Побудова довгострокових партнерств і надання комплексних рішень "під ключ" вимагають не лише високої експертизи, а й глибокого розуміння специфіки бізнесу.

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У цьому кейсі ми поділимося, як Netpeak вдається вибудовувати стійкі партнерські відносини, забезпечувати повноцінну підтримку проєктів і доведемо, що диджитал-маркетинг 360 — це не лише про результат, а й про довгострокову синергію.

OLX — це платформа, яка стала невід’ємною частиною повсякденного життя українців. Щомісяця її відвідують 25 мільйонів користувачів, які знаходять, продають або обмінюють тут усе — від побутових дрібниць до масштабних послуг. Кожної хвилини на платформі з’являється близько 100 нових оголошень, а загалом вона об’єднує понад 16 мільйонів активних пропозицій. За роки плідної співпраці з OLX наші спільні зусилля стали прикладом стабільності та ефективності. Разом з OLX команда Netpeak працює над тим, щоб платформа залишалася зручною, інноваційною та відповідала сучасним викликам, забезпечуючи комфорт і якісний досвід для кожного користувача. Спробували зібрати найцікавіше, на нашу думку, і розповісти, як все починалося.

Від Slando до OLX: яким був масштабний переїзд

Netpeak й OLX пройшли майже весь шлях розвитку в диджиталі пліч-о-пліч. Початок партнерства збігся з нашими першими кроками в диджитал-маркетингу, і за ці 17 років ми разом зростали, долаючи виклики, тестували нові підходи та реалізовували багато масштабних проєктів. Одним із ключових моментів стала підтримка переходу Slando на OLX у 2014 році.

Ті, хто давно з OLX, напевно згадають цю рекламу

Коли український Slando став частиною міжнародної групи OLX, перед нашою SEO-командою постало завдання — забезпечити плавний перехід сайту на новий домен. Ми були залучені на всіх етапах цього процесу: від детальної підготовки до ретельного аналізу результатів. Крім того, ми допомогли платформі з переїздом мобільної версії на новий піддомен, працювали над розширенням структури категорій, щоб зробити платформу зручнішою для користувачів.

Завдяки злагодженій роботі нашої команди та оперативному фідбеку OLX на будь-які нюанси, нам вдалося не лише уникнути втрат органічного трафіку, але й наростити його навіть за умов таких масштабних змін.

Як за допомогою ASA масштабували застосунок OLX

З появою Apple Search Ads (ASA) у Східній Європі ми одразу інтегрували цей інструмент для розвитку OLX. Реклама в App Store стала потужним каналом, який допоміг збільшити кількість завантажень застосунку OLX Україна в середньому на 119% на день, навіть за умов зростання вартості встановлення (CPI) на 13%.

Сьогодні застосунок встановлений на кожному третьому смартфоні в Україні, що демонструє його важливу роль на ринку та високий рівень залученості користувачів.

Розширення B2B-напрямку для OLX: нові перспективи для підприємців

У 2020 році OLX поставив перед нами новий амбітний виклик — залучення підприємців до розвитку своїх бізнесів на платформі. Основна мета полягала у збільшенні кількості бізнес-акаунтів.

Для досягнення цього ми залучили комплексний підхід: використали як платні, так і органічні канали. Це дозволило ефективно залучити нову аудиторію, відкривши OLX зі сторони не лише зручного маркетплейсу, а і як платформи для зростання бізнесу.

Масштабування через PPC та оптимізація пошуку роботи за допомогою Telegram-чат-боту

У 2022 році команда OLX зіштовхнулась з непростим завданням: масштабувати відвідуваність сайту не збільшуючи значно бюджет і водночас зберегти якість PPC-трафіку. Ми запропонували таке рішення, як "одноцентова стратегія" для торгових кампаній. Цей підхід став ключем до успішного масштабування, дозволивши збільшити охоплення без компромісів із якістю.

У 2024 році ми допомогли нашому партнеру вивести сервіс пошуку роботи на новий рівень, створивши Telegram-чат-бот. Його інтуїтивний функціонал робить процес пошуку вакансій простим і зручним:

Користувач запускає бота, вказує бажану вакансію, рівень зарплати, місто, формат роботи.

За потреби додає фільтри: тип зайнятості, графік або навіть конкретний район міста.

Бот автоматично створює підписку та регулярно пропонує релевантні вакансії.

Особливістю стала інтеграція штучного інтелекту. Користувач може описати свої вимоги одним реченням, а ШІ перетворить їх на чіткі критерії, за якими бот підбере вакансії. Завдяки цьому процес пошуку став максимально швидким і точним.

Наше партнерство з OLX — приклад довіри та спільного розвитку, перевірений роками продуктивної співпраці. Це мотивує нас продовжувати зростати, удосконалювати підходи та досягати нових вершин.

Більше про наші успіхи й плани на 2025, а також завдяки якому кейсу нам вдалося вибороти бронзу на Effie Awards Ukraine 2024, читайте в нашому кейсі на Netpeak Journal.