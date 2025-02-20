Украинки победили в престижном хакатоне в США с уникальным проектом по поиску пропавших людей

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В Калифорнийском университете в Беркли, знаменитым своими легендарными хакатонами и инновационными инициативами в области искусственного интеллекта, завершился масштабный LLM Agents Hackathon.

В мероприятии, которое длилось 2 месяца, приняли участие 3000 команд из 127 стран мира, которые продемонстрировали свои разработки в области агентов на основе больших языковых моделей (LLM). Среди участников были в том числе представители ведущих мировых технологических корпораций-гигантов, в частности Amazon, Microsoft, Samsung, Salesforce.

Почетное второе место на LLM Agents Hackathon в самом конкурентном треке "Applications" заняла украинская команда ThreadsFinders состоящая из двух дата-сайентистов Наталии Поляковской и Марины Баутиной, которые представили уникальное приложение для поиска людей пропавших без вести, разработанное на базе Google Cloud Platform и генеративной модели Gemini.

Разработанное приложение представляет собой систему взаимосвязанных LLM-агентов (интеллектуальные системы, использующие большие языковые модели для выполнения автономных задач – ред), которые становятся единым центром для всех волонтеров, занимающихся поиском пропавших людей.

По словам Натальи Поляковской и Марины Баутиной, в созданном ими приложении поиск пропавших без вести людей обеспечивается за счет использования ИИ для координации действий и организации сотрудничества поисковых групп в режиме реального времени, а также интерактивного картографирования и анализа актуальных новостей.

"В нашем приложении система разделяет карту на поисковые зоны, фиксирует данные о проведенных операциях и синхронизируется с новостными сводками, например, если поблизости произошло ДТП, которое может быть связано с пропавшим человеком. Кроме того, система автоматически отправляет экстренные оповещения для организации поисковых мероприятий в критических ситуациях", – объясняет Наталья Поляковская.

Для справки: LLM Agents Hackathon был организован старейшим в США Калифорнийским университетом в Беркли и проводился как в виртуальном формате, так и очно в знаменитом на весь мир кампусе университета.

Соревнование состояло из 5 треков: Applications, Benchmarks, Fundamentals, Safety и Decentralized and Multi-Agents. Наиболее конкурентным стал Applications Track, где участники представили инновационные LLM-агенты для различных сфер, включая кодирование, мониторинг электронной почты и сервисы по заказу еды.

Судейская коллегия хакатона состояла из авторитетных экспертов в области искусственного интеллекта и разработки LLM-агентов. В частности, в жюри были представители Калифорнийского университета, исследователи Google DeepMind, OpenAI и Meta AI.

Общий призовой фонд хакатона составил $200 000.