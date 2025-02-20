Українки перемогли в престижному хакатоні у США з унікальним проєктом із пошуку зниклих людей

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У Каліфорнійському університеті в Берклі, знаменитому своїми легендарними хакатонами та інноваційними ініціативами в галузі штучного інтелекту, завершився масштабний LLM Agents Hackathon.

У заході, який тривав 2 місяці, взяли участь 3000 команд зі 127 країн світу, які продемонстрували свої розробки в галузі агентів на основі великих мовних моделей (LLM). Серед учасників були зокрема представники провідних світових технологічних корпорацій-гігантів, зокрема Amazon, Microsoft, Samsung, Salesforce.

Почесне друге місце на LLM Agents Hackathon у найконкурентнішому треку "Applications" посіла українська команда ThreadsFinders, яка складалася з двох дата-сайентистів Наталії Поляковської та Марини Баутіної, що презентували унікальний застосунок для пошуку людей, які зникли безвісти, розроблений на базі Google Cloud Platform і генеративної моделі Gemini.

Розроблений застосунок являє собою систему взаємопов'язаних LLM-агентів (інтелектуальні системи, що використовують великі мовні моделі для виконання автономних завдань — ред), які стають єдиним центром для всіх волонтерів, що займаються пошуком зниклих людей.

За словами Наталії Поляковської та Марини Баутіної, у створеному ними застосунку пошук зниклих безвісти людей забезпечується завдяки використанню ШІ для координації дій та організації співробітництва пошукових груп у режимі реального часу, а також інтерактивного картографування та аналізу актуальних новин.

"У нашому застосунку система розділяє карту на пошукові зони, фіксує дані про проведені операції та синхронізується з новинними зведеннями, наприклад, якщо поблизу сталася ДТП, яка може бути пов'язана зі зниклою людиною. Крім того, система автоматично надсилає екстрені сповіщення для організації пошукових заходів у критичних ситуаціях", — пояснює Наталя Поляковська.

Для довідки: LLM Agents Hackathon було організовано найстарішим у США Каліфорнійським університетом у Берклі, його проводили як у віртуальному форматі, так і очно в знаменитому на весь світ кампусі університету.

Змагання складалося з 5 треків: Applications, Benchmarks, Fundamentals, Safety і Decentralized and Multi-Agents. Найконкурентнішим став Applications Track, де учасники представили інноваційні LLM-агенти для різних сфер, включно з кодуванням, моніторингом електронної пошти та сервісами із замовлення їжі.

Суддівська колегія хакатону складалася з авторитетних експертів у галузі штучного інтелекту та розробки LLM-агентів. Зокрема, у журі були представники Каліфорнійського університету, дослідники Google DeepMind, OpenAI та Meta AI.

Загальний призовий фонд хакатона склав $200 000.