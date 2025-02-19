Новое регулирование цен на лекарства создает риски дефицита и подорожания препаратов — "Пациенты Украины"

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Новое государственное регулирование фармацевтического рынка может создать бюрократические препятствия для производителей и усложнить пациентам доступ к лекарствам. Введенные ограничения могут привести к срывам поставок, дефициту и повышению цен. Об этом заявила исполнительный директор БФ "Пациенты Украины" Инниа Иваненко.

"По нашему мнению, новое ручное регулирование цен на лекарства, которое было прописано и принято в спешке в законопроекте 11493, почти не предлагает эффективных инструментов и не приведет к реальному снижению стоимости лекарств в украинских аптеках. Более того, это вероятно спровоцирует значительные задержки в поставках, дефицит препаратов в аптеках и подорожание цен на лекарства, что ухудшит доступ пациентов к лечению. В решении СНБО также не мало положений, которые могут дестабилизировать рынок, но положительным является акцент на расширение реимбурсации и потребности в имплементации положений Болар (положение, по которому не признаются нарушением патента на оригинальное лекарственное средство действия, осуществляемые заявителем препарата-аналога для проведения исследований и его государственной регистрации до момента завершения действия патента — ред. УНН), — сказала Иваненко в интервью УНН.

Она добавила, что пока трудно спрогнозировать, какое влияние нововведения в регулировании фармацевтического рынка будут иметь на протоколы лечения.

Иваненко отметила, что норма, по которой производитель должен поставлять одному дистрибьютору лекарства в объемах не более 20% чистого дохода от реализации лекарственного средства за предыдущий год приведет к тому, что рынок будет регулироваться искусственно, потому что 1 дистрибьютор может поставлять до 1/5 от объема всего препарата на рынке. Если же другие дистрибьюторы не закупят весь объем лекарств у производителя (по максимум 20% каждый), то производителю предоставляется право поставлять дистрибьюторам более 20% объема лекарств.

"Это означает, что иностранные производители лекарств должны сейчас искать новых дистрибьюторов, чтобы поставить свой препарат в Украину и иметь возможность делать надлежащую дистрибуцию лекарств по аптекам. Для пациентов это риск, что новые игроки не будут иметь необходимых логистических и операционных мощностей, чтобы обеспечить перевозку, хранение лекарств в соответствующих условиях и поставку, особенно в отдаленные общины", — отметила Иваненко.

По ее словам, также неизвестно как на украинский рынок будут заходить новые препараты, которые никогда здесь не реализовывались. Не понятно и как будет высчитываться 20% дохода от реализации за предыдущий год. "Эти нововведения создадут кучу бюрократических препятствий для производителей и могут вызвать дефицит лекарств", — считает Иваненко.

Ранее Президент Украины заявил, что цены на лекарства должны снизиться на 30%. После этого Верховная Рада приняла закон 11493 по регулированию фармацевтического рынка. Кроме того, во исполнение поручения главы государства было принято решение СНБО и принято соответствующее постановление Кабмина.