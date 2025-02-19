Нове регулювання цін на ліки створює ризики дефіциту та здорожчання препаратів – "Пацієнти України"

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Нове державне регулювання фармацевтичного ринку може створити бюрократичні перешкоди для виробників та ускладнити пацієнтам доступ до ліків. Запроваджені обмеження можуть призвести до зривів поставок, дефіциту та підвищення цін. Про це заявила виконавча директорка БФ "Пацієнти України" Інниа Іваненко.

"На нашу думку, нове ручне регулювання цін на ліки, яке було прописано та прийнято поспіхом в законопроєкті 11493, майже не пропонує ефективних інструментів та не призведе до реального зниження вартості ліків в українських аптеках. Ба більше, це ймовірно спровокує значні затримки в поставках, дефіцит препаратів в аптеках та здорожчання цін на ліки, що погіршить доступ пацієнтів до лікування. В рішенні РНБО також не мало положень що можуть дестабілізувати ринок, але позитивним є акцент на розширення реімбурсації і потребі в імплементаціі положень Болар(положення, за яким не визнаються порушенням патенту на оригінальний лікарський засіб дії, що здійснюються заявником препарату-аналога для проведення досліджень і його державної реєстрації до моменту завершення дії патенту — ред. УНН), — сказала Іваненко в інтервʼю УНН.

Вона додала, що наразі важко спрогнозувати, який вплив нововведення у регулюванні фармацевтичного ринку матимуть на протоколи лікування.

Іваненко зазначила, що норма, за якою виробник має постачати одному дистрибʼютору ліки в обсягах не більше ніж 20% чистого доходу від реалізації лікарського засобу за попередній рік призведе до того, що ринок буде регулюватися штучно, бо 1 дистрибʼютор може постачати до 1/5 від обсягу усього препарату на ринку. Якщо ж інші дистрибʼютори не закуплять весь обсяг ліків у виробника (по максимум 20% кожен), то виробнику надається право постачати дистрибʼюторам понад 20% обсягу ліків.

"Це означає, що іноземні виробники ліків мають зараз шукати нових дистриб’юторів, аби поставити свій препарат в Україну і мати спроможність робити належну дистрибуцію ліків по аптеках. Для пацієнтів це ризик, що нові гравці не матимуть необхідних логістичних та операційних потужностей, аби забезпечити перевезення, зберігання ліків у відповідних умовах та поставку, особливо у віддалені громади", — наголосила Іваненко.

За її словами, також невідомо як на український ринок будуть заходити нові препарати, які ніколи тут не реалізовувалися. Не зрозуміло і як буде вираховуватися 20% доходу від реалізації за попередній рік. "Ці нововведення створять купу бюрократичних перешкод для виробників та можуть спричинити дефіцит ліків", — вважає Іваненко.

Раніше Президент України заявив, що ціни на ліки повинні знизитись на 30%. Після цього Верховна Рада ухвалила закон 11493 щодо регулювання фармацевтичного ринку. Крім того, на виконання доручення глави держави було прийнято рішення РНБО і ухвалена відповідна постанова Кабміну.