В днепровской киностудии опасаются провокации: ее директор объяснил, почему

Операционный директор компании "Ориджинал спирит ЮА" Валерий Гребенюк заявил, что против них готовится информационная провокация.

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В частности, в заявлении компании говорится, что "за атакой на бизнес стоят конкретные правоохранители и судьи", пишут ФАКТЫ.

"Надеемся, что на незаконные действия правоохранителей обратят внимание ее непосредственные руководители — глава Нацпола Иван Выговский и министр внутренних дел Игорь Клименко, глава Святошинского райсуда Киева Инна Пьятинчук. Мы обратились в суд с ходатайством о возбуждении уголовного дела Государственным бюро расследований", — подчеркнул Гребенюк.

По его словам, силовики отреагировали на публичную борьбу компании. В компании опасаются, что официально работающую киностудию попытаются представить следствию и общественности в виде онлайн-казино, а в качестве доказательств правоохранители опубликуют видео якобы контрольной ставки, которую следствие делает онлайн на платформе, не имеющей отношения к их бизнесу.

"Очень легко получить соответствующий видеоконтент, зайдя на какой-нибудь сайт, который, условно говоря, продает услуги онлайн-казино по всему миру. Таких сайтов миллионы. Но мы не имеем к ним ни малейшего отношения, поскольку производим видеоконтент и продаем его производителям игр. Они уже формируют готовый продукт. Для более простого понимания: есть фотостоки, на которых можно купить фотографию. Она может быть использована информацией для новости, а может появиться на билборде с какой-либо рекламой. Фотограф не руководит, где именно будут эти фотографии, а только передает права фотостоку, а затем получает фиксированный гонорар за каждое скачивание. Мы также получаем фиксированный гонорар за проданный контент и на этом все. Что сделали в полиции? Они нашли одно из онлайн-казино, где использован производимый нами видеоконтент. Они сделали закупку — пополнили счет в Tether (USDT) — (криптовалюта), посмотрели, на какие кошельки ушли эти 20 долларов… В результате "нафантазировали" нам проблему. Сегодня они считают, что поймали за хвост рыбу в $ 250 млн, и отказываются воспринимать реальность. Хотя по факту они просто нашли крипто-биржу, на которой лежат эти деньги, не имеющие никакого отношения к компании "Ориджинал Спирит Юа", — пояснил адвокат компании.

Адвокат считает, что логика правоохранителей в обвинении такая же железная, как и попытка обвинить в ДТП производителя водки, которую купил водитель, севший пьяным за руль.

Ранее сотрудники днепровской компании "Ориджинал спирит ЮА" обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой защитить их от произвола правоохранителей и помочь сохранить рабочие места.