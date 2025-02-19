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Україна

У дніпровській кіностудії побоюються провокації: її директор пояснив, чому

"Оріджінал спіріт ЮА"
Фото: fakty.ua | У заяві компанії "Оріджінал спіріт ЮА" йдеться про те, що "за атакою на бізнес стоять конкретні правоохоронці та судді"

Операційний директор компанії "Оріджінал спіріт ЮА" Валерій Гребенюк заявив, що проти них готується інформаційна провокація.

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Зокрема, у заяві компанії йдеться про те, що"за атакою на бізнес стоять конкретні правоохоронці та судді", пишуть ФАКТИ.

"Сподіваємося, що на незаконні дії правоохоронців звернуть увагу її безпосередні керівники — голова Нацполу Іван Виговський і міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, голова Святошинського райсуду Києва Інна П'ятинчук. Ми звернулися до суду з клопотанням про порушення кримінальної справи Державним бюро розслідувань", — наголосив Гребенюк.

За його словами, силовики відреагували на публічну боротьбу компанії. У компанії побоюються, що кіностудію, яка офіційно працює, спробують представити слідству і громадськості у вигляді онлайн-казино, а як докази правоохоронці опублікують відео нібито контрольної ставки, яку слідство робить онлайн на платформі, що не має відношення до їхнього бізнесу.

"Дуже легко отримати відповідний відеоконтент, зайшовши на який-небудь сайт, який, умовно кажучи, продає послуги онлайн-казино по всьому світу. Таких сайтів мільйони. Але ми не маємо до них жодного стосунку, оскільки виробляємо відеоконтент і продаємо його виробникам ігор. Вони вже формують готовий продукт. Для простішого розуміння: є фотостоки, на яких можна купити фотографію. Вона може бути використана інформацією для новини, а може з'явитися на білборді з будь-якою рекламою. Фотограф не керує, де саме будуть ці фотографії, а лише передає права фотостоку, а потім отримує фіксований гонорар за кожне скачування. Ми також отримуємо фіксований гонорар за проданий контент і на цьому все. Що зробили в поліції? Вони знайшли одне з онлайн-казино, де використано вироблений нами відеоконтент. Вони зробили закупівлю — поповнили рахунок у Tether (USDT) — (криптовалюта), подивилися, на які гаманці пішли ці 20 доларів… У результаті "нафантазували" нам проблему. Сьогодні вони вважають, що спіймали за хвіст рибу в $250 млн, і відмовляються сприймати реальність. Хоча за фактом вони просто знайшли крипто-біржу, на якій лежать ці гроші, що не мають жодного стосунку до компанії "Оріджiнал Спірiт Юа", — пояснив адвокат компанії.

Адвокат вважає, що логіка правоохоронців в обвинуваченні така ж залізна, як і спроба звинуватити в ДТП виробника горілки, яку купив водій, що сів п'яним за кермо.

Раніше співробітники дніпровської компанії "Оріджінал спіріт ЮА" звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням захистити їх від свавілля правоохоронців і допомогти зберегти робочі місця.