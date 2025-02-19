У дніпровській кіностудії побоюються провокації: її директор пояснив, чому

Операційний директор компанії "Оріджінал спіріт ЮА" Валерій Гребенюк заявив, що проти них готується інформаційна провокація.

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Зокрема, у заяві компанії йдеться про те, що"за атакою на бізнес стоять конкретні правоохоронці та судді", пишуть ФАКТИ.

"Сподіваємося, що на незаконні дії правоохоронців звернуть увагу її безпосередні керівники — голова Нацполу Іван Виговський і міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, голова Святошинського райсуду Києва Інна П'ятинчук. Ми звернулися до суду з клопотанням про порушення кримінальної справи Державним бюро розслідувань", — наголосив Гребенюк.

За його словами, силовики відреагували на публічну боротьбу компанії. У компанії побоюються, що кіностудію, яка офіційно працює, спробують представити слідству і громадськості у вигляді онлайн-казино, а як докази правоохоронці опублікують відео нібито контрольної ставки, яку слідство робить онлайн на платформі, що не має відношення до їхнього бізнесу.

"Дуже легко отримати відповідний відеоконтент, зайшовши на який-небудь сайт, який, умовно кажучи, продає послуги онлайн-казино по всьому світу. Таких сайтів мільйони. Але ми не маємо до них жодного стосунку, оскільки виробляємо відеоконтент і продаємо його виробникам ігор. Вони вже формують готовий продукт. Для простішого розуміння: є фотостоки, на яких можна купити фотографію. Вона може бути використана інформацією для новини, а може з'явитися на білборді з будь-якою рекламою. Фотограф не керує, де саме будуть ці фотографії, а лише передає права фотостоку, а потім отримує фіксований гонорар за кожне скачування. Ми також отримуємо фіксований гонорар за проданий контент і на цьому все. Що зробили в поліції? Вони знайшли одне з онлайн-казино, де використано вироблений нами відеоконтент. Вони зробили закупівлю — поповнили рахунок у Tether (USDT) — (криптовалюта), подивилися, на які гаманці пішли ці 20 доларів… У результаті "нафантазували" нам проблему. Сьогодні вони вважають, що спіймали за хвіст рибу в $250 млн, і відмовляються сприймати реальність. Хоча за фактом вони просто знайшли крипто-біржу, на якій лежать ці гроші, що не мають жодного стосунку до компанії "Оріджiнал Спірiт Юа", — пояснив адвокат компанії.

Адвокат вважає, що логіка правоохоронців в обвинуваченні така ж залізна, як і спроба звинуватити в ДТП виробника горілки, яку купив водій, що сів п'яним за кермо.

Раніше співробітники дніпровської компанії "Оріджінал спіріт ЮА" звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням захистити їх від свавілля правоохоронців і допомогти зберегти робочі місця.