6 инструментов для автоматизации рекрутинг процесса

Анастасия Костюк — эксперт в сфере рекрутинга, автор уникального образовательного онлайн-курса "IT-рекрутинг". Опираясь на 8-летний опыт в профессии, Анастасия делится в своей авторской колонке практическими советами по внедрению инновационных рекрутинговых систем.

Если 10 лет назад ритм нашей жизни был еще довольно размеренным, то сегодня благодаря цифровизации мы мчимся к достижению целей на всех парах. Это касается прежде всего рабочих процессов. Ведь для построения успешной карьеры, особенно в IT, недостаточно быть только талантливым специалистом. Важно, чтобы тебя заметили и выделили среди десятков тысяч кандидатов.

В этом контексте роль рекрутинг-менеджера невероятно ответственная. Современный рекрутинг — это уже не просто поиск подходящего специалиста в кратчайшие сроки, а настоящая стратегия, где каждый элемент влияет на эффективность следующего. От того, насколько правильно организована работа рекрутера, зависит производительность и конкурентоспособность компаний-работодателей.

Но будем откровенны: несмотря на большое количество резюме, мы все равно сталкиваемся с очевидным дефицитом талантов. А именно их поиск — главная задача. Поэтому внутри нашей профессии продолжаются непрерывные "гонки за талантами", которые усиливаются реальными возможностями компаний и меняющимися ожиданиями самих кандидатов.

В связи с этим рекрутинг-менеджеру, который стремится быть успешным, необходимо адаптироваться к новым реалиям. А именно использовать технологии, позволяющие максимально оптимизировать рабочий процесс. В частности, ATS, искусственный интеллект, системы сорсинга кандидатов и аналитику данных.

При этом, чтобы рекрутинг действительно был продуктивным, важно правильно внедрять эти инновации. Поэтому на собственном примере расскажу о целой методологии (не побоюсь этого слова), которую я имплементировала в компании Star. Отдельно расскажу об инструментах, которыми пользуюсь лично. Но сначала давайте выясним, из чего состоит, собственно, процесс имплементации.

6 шагов, которые помогут вам имплементировать любой рекрутинг инструмент в компании эффективно

Как я уже говорила, успешная имплементация любого нового инструмента — это не просто его техническое внедрение, а стратегический процесс. Ошибки на этом пути приводят к потере ресурсов, сопротивлению со стороны сотрудников и низкой эффективности работы. Чтобы избежать этих рисков, стоит действовать по проверенному алгоритму.

1. Анализ потребностей и стратегических целей

Учитывая, что ATS выбирается не просто как софт, а как часть бизнес-плана на 3, 5, 10 лет, еще на старте нужно учесть общую стратегию компании, регионы присутствия и масштабируемость бизнеса, объемы будущего найма, HR-команды и совместимость с корпоративными процессами.

2. Выбор и оценка системы

На этом этапе определяются основные требования к ATS: гибкость интеграции, автоматизация рутинных процессов, бюджетные ограничения. Обязательно оцените ее совместимость с ERP, HRM, CRM-системами и другими корпоративными платформами.

3. Интеграция с другими системами

Самый сложный этап, включающий разработку API-соединений для корректного взаимодействия систем. Для этого рекрутинг-менеджер, который занимается имплементацией, выступает по сути техническим заказчиком и формирует отдельную команду (технические аналитики, инженеры, тестировщики), которая занимается имплементацией и настраивает системы. Проводится тестирование, определяются приоритетные интеграции и другие процессы, которые можно реализовать позже.

4. Настройка и оптимизация процессов

На этом этапе внедряются автоматизированные воронки рекрутинга, интегрируются источники кандидатов, настраиваются API для связи с карьерными порталами. Тестируется логика обработки кандидатов, автоматизация коммуникации и трекинг всех процессов в рекрутинге.

5. Обучение команды и тестирование

Здесь важно организовать тренинги для рекрутинг-команд, HR-команды и нанимающих менеджеров, чтобы каждый понимал, как работать с системой. Также необходимо провести пилотные запуски для тестирования ключевых функций перед масштабным развертыванием.

6. Официальный запуск и поддержка

Это финальный этап имплементации, когда система переходит в продакшн, а ее поддержку продолжают выполнять рекрутинг менеджеры и IT-команда. Они осуществляют мониторинг процессов: анализируют эффективность, собирают фидбек, вносят необходимые коррективы.

Этот пример показывает, что внедрение ATS — это не просто подключение нового софта, а полное переформатирование подхода к рекрутингу. Компании, которые проходят этот путь, должны осознать: это долгосрочная инвестиция. Однако в результате она принесет комфорт и глубокую аналитику рекрутинговых процессов.

Теперь вернемся к инструментам, с помощью которых вы автоматизируете рекрутинг процесс. Я лично пользуюсь лично:

BreezyHR — ATS автоматизирует рутинные задачи: реестр вакансий, менеджмент аппликантов, отбор резюме, отправка писем и планирование собеседований без ручной работы.

— ATS автоматизирует рутинные задачи: реестр вакансий, менеджмент аппликантов, отбор резюме, отправка писем и планирование собеседований без ручной работы. Codility — объективно оценивает технические навыки кандидатов, автоматизирует проверку кода и сокращает время на отбор.

— объективно оценивает технические навыки кандидатов, автоматизирует проверку кода и сокращает время на отбор. HireEZ — сорсинговый инструмент, расширяющий поиск кандидатов с помощью мощных AI-фильтров, анализирующих открытые данные.

— сорсинговый инструмент, расширяющий поиск кандидатов с помощью мощных AI-фильтров, анализирующих открытые данные. JuiceBox AI - или PeopleGPT, мощный инструмент сорсинга, который находит нужных специалистов среди 800 миллионов профилей.

- или PeopleGPT, мощный инструмент сорсинга, который находит нужных специалистов среди 800 миллионов профилей. Amazon QuickSight — система для автоматизации и визуализации отчетности, анализирует метрики и помогает оптимизировать процесс подбора персонала.

— система для автоматизации и визуализации отчетности, анализирует метрики и помогает оптимизировать процесс подбора персонала. ContactOut — утилита, которая находит email-адреса и номера телефонов кандидатов.

Почему я выбираю именно их и как внедряю в свою работу? Для удобства расскажу о каждой отдельно.

БризиХР

Меня часто спрашивают, как внедрить ATS в компании среднего и крупного бизнеса. К примеру: Star — это ИТ-компания среднего размера (+ 1000 человек в 13 странах мира). Дать короткий ответ на этот вопрос невозможно, ведь имплементация ATS-систем — это длительный, комплексный и довольно затратный процесс, требующий тщательного планирования, интеграции и адаптации к бизнес-процессам компании. В частности, BreezyHR — это облачная система управления подбором персонала, которая автоматизирует и упрощает процесс найма сотрудников.

Платформа помогает рекрутерам и HR-менеджерам эффективно управлять вакансиями, отслеживать кандидатов, проводить собеседования, взаимодействовать с кандидатами и командой, а также анализировать эффективность рекрутинга.

Основные функции BreezyHR:

автоматизация подбора персонала — упрощенное размещение вакансий, сбор резюме и их отбор;

совместная работа рекрутинг-команды — возможность оставлять комментарии, назначать задачи и согласовывать кандидатов в пределах компании;

интеграция с job-платформами — автоматическое размещение вакансий на ведущих сайтах (LinkedIn, Indeed и т.д.);

видеособеседования и чаты — возможность проведения онлайн-интервью непосредственно в платформе;

карьерная страница — создание брендированной страницы вакансий компании;

аналитика и отчетность — отслеживание эффективности найма и анализ рекрутинговой воронки.

Платформа ориентирована как на малый и средний бизнес, так и на крупные компании, помогая автоматизировать рутинные рекрутинг-процессы.

кодильность

Codility — одна из самых популярных платформ для автоматизации технических интервью и проверки навыков разработчиков. Ее интеграция в рекрутинговый процесс позволяет автоматизировать техническую оценку кандидатов, поскольку система предоставляет задания, которые кандидат выполняет в онлайн-режиме.

Это значительно уменьшает нагрузку на технические команды — рекрутеры получают предварительную оценку технических навыков еще до приглашения кандидата на собеседование. К тому же повышается объективность оценки: Codility автоматически проверяет код, анализирует его эффективность и соответствие требованиям, а аналитические отчеты помогают быстрее определять лучших кандидатов.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: перед тем как настраивать систему, определите, какие именно навыки она должна проверять. Сформулируйте и задайте типы заданий (алгоритмы, тестовые задания, работа с базами данных). Также важно интегрировать Codility с системой ATS для автоматического обмена результатами и позаботиться о UX для кандидатов — тестирование должно быть удобным и прозрачным для всех без исключения!

HireEZ

Отличный инструмент для сорсинга кандидатов. Система использует искусственный интеллект для анализа профилей. Чтобы эффективно адаптировать ее под конкретную компанию, прежде всего определите основные поисковые каналы и настройте приоритетные источники. Если вам нужны технические специалисты, рекомендую LinkedIn, GitHub, Stack Overflow. Для анализа открытых профилей — карьерные сайты вроде Indeed и Glassdoor.

Обновляйте информацию о кандидатах через внутренние CRM и ATS-системы. Далее интегрируйте HireEZ с ATS компании для автоматического импорта данных, а для поиска релевантных кандидатов применяйте AI-фильтры.

JuiceBox AI

JuiceBox AI — это еще одна платформа, использующая искусственный интеллект для сорсинга и подбора лучших кандидатов по вашему запросу.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: при имплементации JuiceBox AI учтите 3 важных этапа: настройку фильтров и критериев подбора кандидатов, интеграцию JuiceBox AI с системами аналитики для оценки эффективности его работы. И главное — убедитесь, что AI соответствует законодательным требованиям по работе с персональными данными.

Amazon Quicksight

Прежде всего Amazon QuickSight полезен тем, что предоставляет обновленные аналитические данные в режиме реального времени. Кроме того, с помощью предлагаемых им графиков и таблиц легко визуализировать эффективность рекрутинга, а также анализировать тренды.

Отслеживать можно любые метрики — все зависит от потребностей бизнеса. Среди базовых показателей стоит выделить:

Time to Fill/Time to Hire — показатель среднего времени закрытия вакансии. Он отражает, за какой период происходит найм кандидата, учитывая определенный департамент или тип позиций.

Source of Hire — анализ источников кандидатов. Позволяет определить, откуда поступает больше всего кандидатов (карьерные сайты, соцсети, внутренние рефералы, агентства).

Interview to Hire Ratio — соотношение между количеством проведенных интервью и кандидатами, которых в итоге наняли. Эта метрика помогает оценить эффективность рекрутинговой воронки.

Diversity & Inclusion (D&I) Metrics — показатели разнообразия и инклюзивности. Они позволяют оценить, насколько компания обеспечивает сбалансированный подход к подбору кандидатов из разных социальных групп, выявить проблемные зоны и скорректировать стратегию найма.

Cost per Hire — определяет совокупную стоимость закрытия одной вакансии. Это важный показатель для бизнеса, поскольку он позволяет оценить затраты на привлечение персонала, в том числе расходы на рекламу, подписки на платформы, рекрутинговые агентства и т.д.

ВАЖНО: Amazon QuickSight отслеживает конверсию на каждом этапе воронки (сколько кандидатов переходят с одного этапа на другой), среднюю продолжительность подбора (Time to Hire/Time to Fill) и уровень отказов кандидатов (Candidate Decline Rate). Это позволяет прогнозировать закрытие вакансий еще на ранних этапах, анализируя предварительные оценочные данные.

ContactOut

ContactOut не только находит email-адреса и номера телефонов кандидатов, но и автоматически добавляет их в ATS или CRM компании. Таким образом, рекрутинг-менеджер избавляется от необходимости ручного сорсинга. К тому же система помогает выбрать "правильного" кандидата по заявленным навыкам, поскольку интегрируется через API с BreezyHR, HireEZ, LinkedIn и другими платформами.

А сейчас сделаем выводы. Как видите, имплементация современных систем рекрутинга дает бизнесу значительное стратегическое преимущество. Ведь главная ценность любой компании — это люди, которые создают продукт. Оптимизируя процессы поиска, отбора и адаптации сотрудников, компания получает возможность привлекать лучших специалистов, минимизировать затраты на рекрутинг и повышать уровень удовлетворенности всех участников процесса — как менеджеров, так и кандидатов. В результате бизнес работает слаженнее, команды становятся сильнее, а компания имеет больше ресурсов для масштабирования и развития.

Например, мы в Star смогли за год увеличить численность персонала почти на 50%, снизить time-to-hire на 7,3% Это впечатляющий результат для ИТ индустрии. Рекрутинг команды отметили значительное упрощение работы и возможность лучше распределять время, нанимающие менеджеры ставили нам всегда 10 баллов по удовлетворенности нашими сервисами, потому что мы нанимаем крутых экспертов за достаточно быстрый отрезок времени. А кандидаты отмечают организацию и системность рекрутинг процесса на самом высоком уровне. То есть все вовлеченные стороны в выигрыше.

И напоследок — прогноз от рекрутинг-менеджера с 8-летним опытом 🙂 Опираясь на него, могу с уверенностью сказать, что в ближайшие 3-5 лет на рынке труда будут актуальны 4 тренда:

AI-автоматизация рекрутинга — искусственный интеллект еще больше будет влиять на процессы и все этапы подбора персонала.

Персонализированный подход к кандидатам — использование больших данных для точного таргетинга нужных кандидатов.

ИИ аналитика — рекрутинг системы будут все больше использовать большие данные для построения систем.

Автоматизированные видеоинтервью и pre-screening — уменьшение нагрузки на рекрутеров.

Учитывайте это в своей работе, коллеги, и вы всегда будете среди востребованных рекрутинг-менеджеров, которые помогают бизнесу развиваться быстро и эффективно. Как и требуют законы нашего времени!

Автор: Анастасия Костюк