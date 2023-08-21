6 інструментів для автоматизації рекрутинг процесу

Анастасія Костюк – експертка у сфері рекрутингу, авторка унікального освітнього онлайн-курсу "IT-рекрутинг". Спираючись на 8-річний досвід у професії, Анастасія ділиться у своїй авторській колонці практичними порадами щодо впровадження інноваційних рекрутингових систем.

Якщо 10 років тому ритм нашого життя був ще доволі розміреним, то сьогодні завдяки цифровізації ми мчимо до досягнення цілей на всіх парах. Це стосується передусім робочих процесів. Адже для побудови успішної кар’єри, особливо в IT, недостатньо бути лише талановитим фахівцем. Важливо, щоб тебе помітили та виокремили серед десятків тисяч кандидатів.

У цьому контексті роль рекрутинг-менеджера неймовірно відповідальна. Сучасний рекрутинг – це вже не просто пошук відповідного спеціаліста у найкоротші терміни, а справжня стратегія, де кожен елемент впливає на ефективність наступного. Від того, наскільки правильно організовано роботу рекрутера, залежить продуктивність і конкурентоспроможність компаній-роботодавців.

Але будемо відверті: попри велику кількість резюме, ми все одно стикаємося з очевидним дефіцитом талантів. А саме їхній пошук – головне завдання. Тому всередині нашої професії тривають безперервні "перегони за талантами", які посилюються реальними можливостями компаній та змінними очікуваннями самих кандидатів.

У зв’язку з цим рекрутинг-менеджеру, який прагне бути успішним, необхідно адаптуватися до нових реалій. А саме використовувати технології, що дозволяють максимально оптимізувати робочий процес. Зокрема, ATS, штучний інтелект, системи сорсингу кандидатів та аналітику даних.

При цьому, щоб рекрутинг справді був продуктивним, важливо правильно впроваджувати ці інновації. Тому на власному прикладі розповім про цілу методологію (не побоюся цього слова), яку я імплементувала в компанії Star. Окремо розкажу про інструменти, якими користуюся особисто. Але спочатку з'ясуймо, з чого складається, власне, процес імплементації.

6 кроків, які допоможуть вам імплементувати будь-який рекрутинг інструмент в компанії ефективно

Як я вже казала, успішна імплементація будь-якого нового інструменту — це не просто його технічне впровадження, а стратегічний процес. Помилки на цьому шляху призводять до втрати ресурсів, супротиву з боку співробітників і низької ефективності роботи. Щоб уникнути цих ризиків, варто діяти за перевіреним алгоритмом.

1. Аналіз потреб та стратегічних цілей

Враховуючи, що ATS обирається не просто як софт, а як частина бізнес-плану на 3, 5, 10 років, ще на старті потрібно врахувати загальну стратегію компанії, регіони присутності та масштабованість бізнесу, обсяги майбутнього найму, HR-команди та сумісність із корпоративними процесами.

2. Вибір і оцінка системи

На цьому етапі визначаються основні вимоги до ATS: гнучкість інтеграції, автоматизація рутинних процесів, бюджетні обмеження. Обов’язково оцініть її сумісність з ERP, HRM, CRM-системами та іншими корпоративними платформами.

3. Інтеграція з іншими системами

Найскладніший етап, що включає розробку API-з’єднань для коректної взаємодії систем. Для цього рекрутинг-менеджер, який займається імплементацією, виступає по суті технічним замовником і формує окрему команду (технічні аналітики, інженери, тестувальники), яка займається імплементацією та налаштовує системи. Проводиться тестування, визначаються пріоритетні інтеграції та інші процеси, які можна реалізувати пізніше.

4. Налаштування та оптимізація процесів

На цьому етапі впроваджуються автоматизовані воронки рекрутингу, інтегруються джерела кандидатів, налаштовуються API для зв’язку з кар’єрними порталами. Тестується логіка обробки кандидатів, автоматизація комунікації та трекінг усіх процесів у рекрутингу.

5. Навчання команди та тестування

Тут важливо організувати тренінги для рекрутинг-команд, HR-команди та наймаючих менеджерів, щоб кожен розумів, як працювати із системою. Також необхідно провести пілотні запуски для тестування ключових функцій перед масштабним розгортанням.

6. Офіційний запуск і підтримка

Це фінальний етап імплементації, коли система переходить у продакшн, а її підтримку продовжують виконувати рекрутинг менеджери та IT-команда. Вони здійснюють моніторинг процесів: аналізують ефективність, збирають фідбек, вносять необхідні корективи.

Цей приклад показує, що впровадження ATS – це не просто підключення нового софту, а повне переформатування підходу до рекрутингу. Компанії, які проходять цей шлях, мають усвідомити: це довгострокова інвестиція. Проте в результаті вона принесе комфорт та глибоку аналітику рекрутингових процесів.

Тепер повернемося до інструментів, за допомогою яких ви автоматизуєте рекрутинг процес. Я особисто користуюся:

BreezyHR – ATS автоматизує рутинні завдання: реєстр вакансій, менеджмент аплікантів, добір резюме, надсилання листів та планування співбесід без ручної роботи.

– ATS автоматизує рутинні завдання: реєстр вакансій, менеджмент аплікантів, добір резюме, надсилання листів та планування співбесід без ручної роботи. Codility – об’єктивно оцінює технічні навички кандидатів, автоматизує перевірку коду та скорочує час на відбір.

– об’єктивно оцінює технічні навички кандидатів, автоматизує перевірку коду та скорочує час на відбір. HireEZ – сорсинговий інструмент, що розширює пошук кандидатів за допомогою потужних AI-фільтрів, що аналізують відкриті дані.

– сорсинговий інструмент, що розширює пошук кандидатів за допомогою потужних AI-фільтрів, що аналізують відкриті дані. JuiceBox AI – або PeopleGPT, потужний інструмент сорсингу, який знаходить потрібних спеціалістів серед 800 мільйонів профілів.

– або PeopleGPT, потужний інструмент сорсингу, який знаходить потрібних спеціалістів серед 800 мільйонів профілів. Amazon QuickSight – система для автоматизації та візуалізації звітності, аналізує метрики та допомагає оптимізувати процес підбору персоналу.

– система для автоматизації та візуалізації звітності, аналізує метрики та допомагає оптимізувати процес підбору персоналу. ContactOut – утиліта, яка знаходить email-адреси та номери телефонів кандидатів.

Чому я обираю саме їх та як впроваджую у свою роботу? Для зручності розповім про кожну окремо.

BreezyHR

Мене часто запитують, як впровадити ATS у компанії середнього та великого бізнесу. До прикладу: Star – це ІТ-компанія середнього розміру (+ 1000 людей в 13 країнах світу). Дати коротку відповідь на це питання неможливо, адже імплементація ATS-систем – це тривалий, комплексний і доволі витратний процес, що потребує ретельного планування, інтеграції та адаптації до бізнес-процесів компанії. Зокрема, BreezyHR – це хмарна система управління підбором персоналу, яка автоматизує та спрощує процес найму співробітників.

Платформа допомагає рекрутерам і HR-менеджерам ефективно керувати вакансіями, відстежувати кандидатів, проводити співбесіди, взаємодіяти із кандидатами та командою, а також аналізувати ефективність рекрутингу.

Основні функції BreezyHR:

автоматизація підбору персоналу — спрощене розміщення вакансій, збір резюме та їх відбір;

спільна робота рекрутинг-команди — можливість залишати коментарі, призначати завдання та погоджувати кандидатів у межах компанії;

інтеграція з job-платформами — автоматичне розміщення вакансій на провідних сайтах (LinkedIn, Indeed тощо);

відеоспівбесіди та чати — можливість проведення онлайн-інтерв'ю безпосередньо в платформі;

кар’єрна сторінка — створення брендованої сторінки вакансій компанії;

аналітика та звітність — відстеження ефективності найму та аналіз рекрутингової воронки.

Платформа орієнтована як на малий і середній бізнес, так і на великі компанії, допомагаючи автоматизувати рутинні рекрутинг-процеси.

Codility

Codility – одна з найпопулярніших платформ для автоматизації технічних інтерв’ю та перевірки навичок розробників. Її інтеграція в рекрутинговий процес дозволяє автоматизувати технічну оцінку кандидатів, оскільки система надає завдання, які кандидат виконує в онлайн-режимі.

Це значно зменшує навантаження на технічні команди – рекрутери отримують попередню оцінку технічних навичок ще до запрошення кандидата на співбесіду. До того ж підвищується об’єктивність оцінки: Codility автоматично перевіряє код, аналізує його ефективність і відповідність вимогам, а аналітичні звіти допомагають швидше визначати найкращих кандидатів.

КОРИСНА ПОРАДА: перед тим як налаштовувати систему, визначте, які саме навички вона має перевіряти. Сформулюйте та задайте типи завдань (алгоритми, тестові завдання, робота з базами даних). Також важливо інтегрувати Codility із системою ATS для автоматичного обміну результатами та подбати про UX для кандидатів – тестування має бути зручним і прозорим для всіх без винятку!

HireEZ

Чудовий інструмент для сорсингу кандидатів. Система використовує штучний інтелект для аналізу профілів. Щоб ефективно адаптувати її під конкретну компанію, насамперед визначте основні пошукові канали та налаштуйте пріоритетні джерела. Якщо вам потрібні технічні спеціалісти, рекомендую LinkedIn, GitHub, Stack Overflow. Для аналізу відкритих профілів – кар’єрні сайти на кшталт Indeed і Glassdoor.

Оновлюйте інформацію про кандидатів через внутрішні CRM та ATS-системи. Далі інтегруйте HireEZ із ATS компанії для автоматичного імпорту даних, а для пошуку релевантних кандидатів застосовуйте AI-фільтри.

JuiceBox AI

JuiceBox AI – це ще одна платформа, що використовує штучний інтелект для сорсингу і підбору найкращих кандидатів за вашим запитом.

КОРИСНА ПОРАДА: під час імплементації JuiceBox AI врахуйте 3 важливі етапи: налаштування фільтрів і критеріїв підбору кандидатів, інтеграцію JuiceBox AI із системами аналітики для оцінки ефективності його роботи. І головне – переконайтеся, що AI відповідає законодавчим вимогам щодо роботи з персональними даними.

Amazon Quicksight

Насамперед Amazon QuickSight корисний тим, що надає оновлені аналітичні дані в режимі реального часу. Крім того, за допомогою запропонованих ним графіків і таблиць легко візуалізувати ефективність рекрутингу, а також аналізувати тренди.

Відстежувати можна будь-які метрики – усе залежить від потреб бізнесу. Серед базових показників варто виділити:

Time to Fill/Time to Hire – показник середнього часу закриття вакансії. Він відображає, за який період відбувається найм кандидата, враховуючи певний департамент або тип позицій.

Source of Hire – аналіз джерел кандидатів. Дозволяє визначити, звідки надходить найбільше кандидатів (кар’єрні сайти, соцмережі, внутрішні реферали, агентства).

Interview to Hire Ratio – співвідношення між кількістю проведених інтерв’ю та кандидатами, яких зрештою найняли. Ця метрика допомагає оцінити ефективність рекрутингової воронки.

Diversity & Inclusion (D&I) Metrics – показники різноманітності та інклюзивності. Вони дозволяють оцінити, наскільки компанія забезпечує збалансований підхід до підбору кандидатів із різних соціальних груп, виявити проблемні зони та скоригувати стратегію найму.

Cost per Hire – визначає сукупну вартість закриття однієї вакансії. Це важливий показник для бізнесу, оскільки він дозволяє оцінити витрати на залучення персоналу, зокрема витрати на рекламу, підписки на платформи, рекрутингові агентства тощо.

ВАЖЛИВО: Amazon QuickSight відстежує конверсію на кожному етапі воронки (скільки кандидатів переходять із одного етапу на інший), середню тривалість підбору (Time to Hire/Time to Fill) і рівень відмов кандидатів (Candidate Decline Rate). Це дозволяє прогнозувати закриття вакансій ще на ранніх етапах, аналізуючи попередні оціночні дані.

ContactOut

ContactOut не лише знаходить email-адреси та номери телефонів кандидатів, а й автоматично додає їх у ATS або CRM компанії. Таким чином, рекрутинг-менеджер позбавляється необхідності ручного сорсингу. До того ж система допомагає обрати "правильного" кандидата за заявленими навичками, оскільки інтегрується через API із BreezyHR, HireEZ, LinkedIn та іншими платформами.

А зараз зробимо висновки. Як бачите, Імплементація сучасних систем рекрутингу дає бізнесу значну стратегічну перевагу. Адже головна цінність будь-якої компанії — це люди, які створюють продукт. Оптимізуючи процеси пошуку, відбору та адаптації співробітників, компанія отримує можливість залучати найкращих фахівців, мінімізувати витрати на рекрутинг і підвищувати рівень задоволеності всіх учасників процесу — як менеджерів, так і кандидатів. У результаті бізнес працює злагодженіше, команди стають сильнішими, а компанія має більше ресурсів для масштабування та розвитку.

Наприклад, ми в Star змогли за рік збільшити чисельність персоналу майже на 50%, знизити time-to-hire на 7,3% Це вражаючий результат для ІТ індустрії. Рекрутинг команди відмітили значне спрощення роботи та можливість краще розподіляти час, наймаючі менеджери ставили нам завжди 10 балів по задоволеності нашими сервісами, бо ми наймаємо крутих експертів за досить швидкий відрізок часу. А кандидати відзначають організацію та системність рекрутинг процесу на найвищому рівні. Тобто всі залучені сторони у виграші.

І наостанок – прогноз від рекрутинг-менеджера з 8-річним досвідом 🙂 Спираючись на нього, можу з упевненістю сказати, що в найближчі 3-5 років на ринку праці будуть актуальні 4 тренди:

AI-автоматизація рекрутингу – штучний інтелект ще більше впливатиме на процеси та всі етапи підбору персоналу.

Персоналізований підхід до кандидатів – використання великих даних для точного таргетингу потрібних кандидатів.

АІ аналітика – рекрутинг системи будуть все більше використувати великі дані для побудови систем.

Автоматизовані відеоінтерв’ю та pre-screening – зменшення навантаження на рекрутерів.

Враховуйте це у своїй роботі, колеги, і ви завжди будете серед затребуваних рекрутинг-менеджерів, які допомагають бізнесу розвиватися швидко та ефективно. Як і вимагають закони нашого часу!

Авторка: Анастасія Костюк