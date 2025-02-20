Производители импортных онкопрепаратов могут уйти с рынка из-за нового регулирования в Украине, — Виктория Романюк

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Из-за новых правил регулирования фармацевтического рынка в Украине может существенно сократиться доступ к импортным лекарствам, в частности онкологических препаратов. Об этом заявила вице-президент ОО "Афина. Женщины против рака" Виктория Романюк, пишет УНН.

По ее словам, уже сейчас украинские онкопациенты сталкиваются с нехваткой критически важных препаратов. В частности, в большинстве онкоцентров отсутствует Гемцитабин — препарат, который применяется в химиотерапии.

"Мы с помощью доноров пытались обеспечить часть пациентов тогда, чтобы были доступны гемцитабины европейских производителей. Сейчас его нет вообще. И к нам просто в панике обращаются пациенты, что где взять, его нет ни в больницах, ни в аптеках. Это, конечно, еще не было этого "снижения цен", но именно по онкологическим препаратам, я думаю, что оно еще больше подтолкнет производителей с таким средним ценовым предложением выходить с украинского рынка", — отметила Виктория Романюк.

По ее словам, ряд международных фармкомпаний уже ограничили или прекратили поставки онкопрепаратов в Украину. Причина — ситуация с государственными закупками, в которых побеждают индийские производители, не имеющие согласования регуляторов США и ЕС (EMA, FDA). Из-за этого европейские компании теряют смысл выходить на украинский рынок.

Кроме того, она подчеркнула, что в госзакупках химиотерапевтических препаратов периодически возникают "дыры", а ситуация с таргетной терапией и иммунотерапией еще хуже — они почти не покрываются госбюджетом.

"Поэтому есть один выход, пациенты могут ехать за границу и там лечиться бесплатно, получив статус временной защиты. Но мы уже видим, не везде принимают наших украинцев, которые от войны уезжают. И это очень трудно. Человек или должен покинуть свою семью, бывает, что покидают детей, потому что вынуждены выезжать лечиться. Другие люди, которые не могут выезжать и не имеют средств купить эти лекарства, они просто погибают. И, опять же, здесь еще нет снижения цен", — заявила Романюк.

"Я очень волнуюсь, что если многие производители уйдут из Украины, это будет очень плохо", — подытожила Романюк.