Виробники імпортних онкопрепаратів можуть піти з ринку через нове регулювання в Україні, — Вікторія Романюк

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Через нові правила регулювання фармацевтичного ринку в Україні може суттєво скоротитися доступ до імпортних ліків, зокрема онкологічних препаратів. Про це заявила віце-президент ГО "Афіна. Жінки проти раку" Вікторія Романюк, пише УНН.

За її словами, вже зараз українські онкопацієнти стикаються з нестачею критично важливих препаратів. Зокрема, у більшості онкоцентрів відсутній Гемцитабін – препарат, який застосовується в хімієтерапії.

"Ми за допомогою донорів намагалися забезпечити частину пацієнтів тоді, щоб були доступні гемцитабіни європейських виробників. Наразі його немає взагалі. І до нас просто в паніці звертаються пацієнти, що де взяти, його немає ні в лікарнях, ні в аптеках. Це, звісно, ще не було оцього "зниження цін", але саме по онкологічних препаратах, я думаю, що воно ще більше підштовхне виробників з такою середньою ціновою пропозицією виходити з українського ринку", — зазначила Вікторія Романюк.

За її словами, низка міжнародних фармкомпаній вже обмежила або припинила постачання онкопрепаратів до України. Причина – ситуація з державними закупівлями, в яких перемагають індійські виробники, що не мають погодження регуляторів США та ЄС (EMA, FDA). Через це європейські компанії втрачають сенс виходити на український ринок.

Крім того, вона наголосила, що в держзакупівлях хіміотерапевтичних препаратів періодично виникають "дірки", а ситуація з таргетною терапією та імунотерапією ще гірша – вони майже не покриваються держбюджетом.

"Тому є один вихід, пацієнти можуть їхати за кордон і там лікуватися безкоштовно, отримавши статус тимчасового захисту. Але ми вже бачимо, не скрізь приймають наших українців, які від війни їдуть. І це дуже важко. Людина або мусить покинути свою сім'ю, буває, що покидають дітей, бо змушені виїжджати лікуватись. Інші люди, які не можуть виїжджати і не мають коштів купити ці ліки, вони просто гинуть. І, знову ж, тут ще немає зниження цін", – заявила Романюк.

"Я дуже хвилююся, що якщо багато виробників підуть з України, це буде дуже погано", – підсумувала Романюк.