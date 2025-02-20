За период с февраля 2022 г. до сентября 2024 г. 91% "табачных" штрафов ГПСС против бизнеса было отменено в судах, — Борис Кушнирук

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Госпродпотребслужба (ГПСС) все активнее контролирует табачные киоски в городах, привлекая внимание к вопросам рекламы и прав потребителей. В 2023 году она выдала 334 штрафа на более 9,5 млн грн, однако подавляющее большинство этих взысканий было отменено судами. Об этом в своем блоге на Цензор.нет написал экономический эксперт Борис Кушнирук, передает Укрньюз.

Согласно постановлению правительства № 667 от сентября 2015 года ГПСС должна реализовывать политику, направленную на уменьшение употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения. Пользуясь этим документом, ГСПП и начал штрафовать предпринимателей.

Кушнирук отмечает, что с февраля 2022 года по сентябрь 2024 года 91% штрафов, наложенных службой, было отменено судами. Он считает, что ключевая проблема заключается в путанице между рекламой и информацией о товаре: в то время как первая запрещена, вторая является законной. Например, в Ивано-Франковске один киоск получил штраф за подсвеченную информацию о табачных изделиях, но суд отменил взыскание, признав его незаконным.

В материале говорится, что Верховный Суд признал, что ГПСС не имела права проводить проверки во время военного положения, ссылаясь на постановление Кабмина. Европейская Бизнес Ассоциация, учитывая разгромные для ГПСС проигрыши в судах и учитывая вывод Верховного Суда Украины, недавно обратилась к Председателю Госпродпотребслужбы и первому вице-премьер-министру Украины с предложением прекратить внеплановые проверки ГПСС и в дальнейшем проводить их только в исключительных случаях.