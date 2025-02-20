За період з лютого 2022 р. до вересня 2024 р. 91% "тютюнових" штрафів ДПСС проти бізнесу було скасовано в судах, — Борис Кушнірук

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Держпродспоживслужба (ДПСС) усе активніше контролює тютюнові кіоски в містах, привертаючи увагу до питань реклами та прав споживачів. У 2023 році вона видала 334 штрафи на понад 9,5 млн грн, проте переважна більшість цих стягнень була скасована судами. Про це у своєму блозі на Цензор.нет написав економічний експерт Борис Кушнірук, передає Укрньюз.

Згідно з постановою уряду № 667 від вересня 2015 року ДПСС має реалізовувати політику, спрямовану на зменшення вживання тютюнових виробів і їхнього шкідливого впливу на здоров'я населення. Користуючись цим документом, ДСПП і почав штрафувати підприємців.

Кушнірук зазначає, що з лютого 2022 року до вересня 2024 року 91% штрафів, накладених службою, було скасовано судами. Він вважає, що ключова проблема полягає в плутанині між рекламою та інформацією про товар: в той час як перша заборонена, друга є законною. Наприклад, в Івано-Франківську один кіоск отримав штраф за підсвічену інформацію про тютюнові вироби, але суд скасував стягнення, визнавши його незаконним.

У матеріалі йдеться, що Верховний Суд визнав, що ДПСС не мала права проводити перевірки під час воєнного стану, посилаючись на постанову Кабміну. Європейська Бізнес Асоціація, враховуючи розгромні для ДПСС програші в судах і зважаючи на висновок Верховного Суду України, нещодавно звернулася до Голови Держпродспоживслужби та першого віцепрем’єр-міністра України із пропозицією припинити позапланові перевірки ДПСС і надалі проводити їх лише у виняткових випадках.