Кибербезопасность 2025: сертификация PCI SLC как ключ к международному сотрудничеству

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Компания IT Specialist первой в Украине получила статус официального аудитора PCI SLC и вошла в перечень из 51 компании в мире, которые имеют право на проведение этого аудита. Это достижение открывает множество возможностей для бизнеса, который стремится масштабироваться и выходить на международные рынки.

Украинский ІТ-сектор демонстрирует стабильный рост и выход на мировую арену, даже несмотря на вызовы войны и экономическую нестабильность. По данным исследований, около 80% компаний работают с зарубежными клиентами, а ключевыми партнерами остаются США, Великобритания, ЕС, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Однако экспансия на эти рынки требует не только высокого качества разработки, но и соответствия международным требованиям безопасности. Одним из ключевых сертификатов является PCI SLC — на сайте IT Specialist вы узнаете о стандарте, открывающем двери для международного сотрудничества и новых возможностей для вашего бизнеса.

Как PCI SLC обеспечивает соответствие международным стандартам?

Международные рынки выдвигают строгие требования к безопасности ПО. Поэтому компании без соответствующих сертификатов могут быть исключены из цепей поставок. PCI SLC — это международный стандарт, который позволяет бизнесу соответствовать требованиям таких регуляторов, как:

ISO 27001 — это международный стандарт по управлению информационной безопасностью, который определяет требования к защите данных в компаниях любого масштаба. Использование методологий безопасной разработки позволяет бизнесу автоматически соответствовать его требованиям, а автоматизация тестирования безопасности облегчает прохождение аудита.

NIST — это эталонный набор рекомендаций по информационной безопасности для компаний, работающих в США. PCI SLC обеспечивает управление рисками в соответствии с этим стандартом, а также позволяет внедрить инструменты для постоянного мониторинга угроз.

PCI DSS — обязательный стандарт для компаний, работающих с банковскими картами и платежными системами. PCI SLC помогает интегрировать безопасное шифрование и контроль доступа, а также обеспечивает использование защищенных методов кодирования для предотвращения атак.

GDPR — европейский регламент защиты персональных данных, закон ЕС, регулирующий обработку персональных данных пользователей. В данном случае PCI SLC помогает во внедрении встроенных механизмов аномизации и минимизации данных пользователей, а также обеспечивает контроль над соответствием стандартам защиты.

Выглядит сложно, однако стоит понимать: только одна сертификация способна решить практически все приведенные вопросы. Главное — выбрать надежного аудитора, и об этом поговорим далее.

Как пройти сертификацию PCI SLC с помощью IT Specialist?

Процесс получения сертификата требует не только проверки текущего состояния безопасности, но и оптимизации внутренних процессов компании.

На первом этапе проводится оценка текущих процессов разработки. Сюда входит анализ использования защищенных методов кодирования, проверка инструментов для обнаружения уязвимостей и аудит безопасности исходного кода и инфраструктуры.

Второй шаг — внедрение политик безопасной разработки. На этом этапе происходит создание внутренних стандартов кибербезопасности в соответствии с PCI SLC, интеграция автоматизированного тестирования кода и использование DevSecOps-подхода для быстрого реагирования на угрозы.

Третий шаг — обучение персонала и подготовка к аудиту. А на заключительном четвертом этапе происходит непосредственная проверка, в случае успешного прохождения которой компания получает официальный сертификат.

Эту услугу в Украине предоставляет IT Specialist — на сайте вы найдете полный перечень доступных предложений. Организация занимается проведением тестирований на проникновение, предоставлением услуг по аудитам соответствия, имеет решения по кибербезопасности, интеграции данных и построению инфраструктуры, а также занимается разработкой собственного ПО.

Автор: Анатолий Журавлев, заместитель директора по технологическому направлению аудита и сертификации платежных и банковских систем IT Specialist