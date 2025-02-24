Кібербезпека 2025: сертифікація PCI SLC як ключ до міжнародної співпраці

Related video

Компанія IT Specialist першою в Україні отримала статус офіційного аудитора PCI SLC та увійшла до переліку з 51 компанії у світі, які мають право на проведення цього аудиту. Це досягнення відкриває безліч можливостей для бізнесу, що прагне масштабуватися та виходити на міжнародні ринки.

Український ІТ-сектор демонструє стабільне зростання та вихід на світову арену, навіть попри виклики війни та економічну нестабільність. За даними досліджень, близько 80% компаній працюють із закордонними клієнтами, а ключовими партнерами залишаються США, Велика Британія, ЄС, ОАЕ та Саудівська Аравія.

Проте експансія на ці ринки вимагає не лише високої якості розробки, а й відповідності міжнародним вимогам щодо безпеки. Одним з ключових сертифікатів є PCI SLC — на сайті IT Specialist ви дізнаєтеся про стандарт, що відкриває двері для міжнародної співпраці та нових можливостей для вашого бізнесу.

Як PCI SLC забезпечує відповідність міжнародним стандартам?

Міжнародні ринки висувають суворі вимоги до безпеки ПЗ. Тому компанії без відповідних сертифікатів можуть бути виключені з ланцюгів постачання. PCI SLC — це міжнародний стандарт, який дозволяє бізнесу відповідати вимогам таких регуляторів, як:

ISO 27001 — це міжнародний стандарт з управління інформаційною безпекою, який визначає вимоги до захисту даних у компаніях будь-якого масштабу. Використання методологій безпечної розробки дозволяє бізнесу автоматично відповідати його вимогам, а автоматизація тестування безпеки полегшує проходження аудиту.

NIST — це еталонний набір рекомендацій щодо інформаційної безпеки для компаній, що працюють у США. PCI SLC забезпечує управління ризиками відповідно до цього стандарту, а також дає змогу впровадити інструменти для постійного моніторингу загроз.

PCI DSS — обов’язковий стандарт для компаній, що працюють із банківськими картками та платіжними системами. PCI SLC допомагає інтегрувати безпечне шифрування та контроль доступу, а також забезпечує використання захищених методів кодування для запобігання атакам.

GDPR — європейський регламент захисту персональних даних, закон ЄС, що регулює обробку персональних даних користувачів. У даному випадку PCI SLC допомагає у впровадженні вбудованих механізмів аномізації та мінімізації даних користувачів, а також забезпечує контроль над відповідністю стандартам захисту.

Виглядає складно, проте варто розуміти: лише одна сертифікація здатна вирішити практично всі наведені питання. Головне — вибрати надійного аудитора, і про це поговоримо далі.

Як пройти сертифікацію PCI SLC за допомогою IT Specialist?

Процес отримання сертифікату вимагає не лише перевірки поточного стану безпеки, а й оптимізації внутрішніх процесів компанії.

На першому етапі проводиться оцінка поточних процесів розробки. Сюди входить аналіз використання захищених методів кодування, перевірка інструментів для виявлення вразливостей та аудит безпеки вихідного коду та інфраструктури.

Другий крок — впровадження політик безпечної розробки. На цьому етапі відбувається створення внутрішніх стандартів кібербезпеки відповідно до PCI SLC, інтеграція автоматизованого тестування коду та використання DevSecOps-підходу для швидкого реагування на загрози.

Третій крок — навчання персоналу та підготовка до аудиту. А на заключному четвертому етапі відбувається безпосередня перевірка, у разі успішного проходження якої компанія отримує офіційний сертифікат.

Цю послугу в Україні надає IT Specialist — на сайті ви знайдете повний перелік доступних пропозицій. Організація займається проведенням тестувань на проникнення, наданням послуг з аудитів відповідності, має рішення з кібербезпеки, інтеграції даних та побудови інфраструктури, а також займається розробкою власного ПЗ.

Автор: Анатолій Журавльов, заступник директора з технологічного напрямку аудиту та сертифікації платіжних і банківських систем IT Specialist