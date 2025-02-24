Те, кто не читал — прочитав, вы будете понимать все, что сейчас с нами происходит.

Те, кто уже читали — вы и так понимаете, что происходит.

Океания теперь не воюет с Евразией. Океания никогда не воевала с Евразией. Теперь она воюет с Истазией. Океания всегда воевала с Истазией. Потому что Истасия — это главный враг Океании. Не сложно догадаться, кто здесь есть кто.

На наших глазах, к большому удивлению, Россия, pardon, Евразия, которая три года назад начала войну с Украиной, вдруг превращается из агрессора в жертву. Это Украина виновата в том, что Россия-агрессор на нее напала и три года день за днем уничтожает "младших братьев" и их государство и страну! Мы же "народы-братья", не так ли? Или вообще "один народ"? Как там сейчас правильно думать, подскажите нам, господа из Министерства Правды, please!

Нам теперь без подсказок вашего Министерства Правды никак не обойтись. Потому что, как написал Оруэлл почти 80 лет назад, только Большой Брат может нам объяснить, что "Война — это мир. Свобода — это рабство. Незнание — сила!"

Читайте классика. Тогда вы поймете все, что происходит сейчас и все, что будет происходить дальше. Кстати, согласно Оруэллу, "свобода, это возможность сказать, что дважды два четыре". И агрессор — это агрессор, а жертва — это жертва. Как бы Большому Брату не хотелось, чтобы мы думали наоборот — так, как это ему хочется СЕЙЧАС. Слава Украине!

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