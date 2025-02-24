"1984"-2025

Ті, хто не читав — прочитавши, ви будете розуміти все, що зараз із нами відбувається.

Ті, хто вже читали — ви й так розумієте, що відбувається.

Океанія тепер не воює з Євразією. Океанія ніколи не воювала з Євразією. Вона тепер воює з Істазією. Океанія завжди воювала з Істазією. Тому що Істазія — це головний ворог Океанії. Не складно здогадатися, хто тут є хто.

На наших очах, на превеликий подив, Росія, pardon, Євразія, яка три роки тому почала війну з Україною, раптом перетворюється з агресора на жертву. Це Україна винна у тому, що Росія-агресор на неї напала і три роки день за днем знищує "молодших братів" і їхню державу та країну! Ми ж "народи-брати", чи не так? Чи взагалі "один народ"? Як там зараз правильно думати, підкажіть нам, панове з Міністерства Правди, please!

Нам тепер без підказок вашого Міністерства Правди ніяк не обійтися. Тому що, як написав Орвелл майже 80 років тому, тільки Великий Брат може нам пояснити, що "Війна — це мир. Свобода — це рабство. Незнання — сила!"

Читайте класика. Тоді ви зрозумієте все, що відбувається зараз і все, що відбуватиметься далі. До речі, згідно з Орвеллом, "свобода, це можливість сказати, що двічі два чотири". І агресор — це агресор, а жертва — це жертва. Як би Великому Брату не хотілося, щоб ми думали навпаки — так, як це йому хочеться ЗАРАЗ. Слава Україні!

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