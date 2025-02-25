Пациенты с заболеваниями печени потеряли доступ к скидке на лекарства: приостановлена программа "Разом"

Программа поддержки пациентов "Разом", которая позволяла получить скидку на лекарства пациентам с заболеванием печени, приостановила работу в Украине из-за постановления Кабмина, которое устанавливает новые правила регулирования фармацевтического рынка. Об этом сообщили организаторы.

Примите, пожалуйста, во внимание, что действие программы "Разом" будет приостановлено с 23.02.2025 г. согласно Постановлению Кабинета Министров Украины №168 от 14 февраля 2025 года", — говорится в сообщении на сайте программы.

В комментарии СМИ на горячей линии программы сообщили, что информации, будет ли она в дальнейшем восстановлена пока нет.

Программа поддержки пациентов "Разом" была создана по инициативе международной фармацевтической компании "Abbott" (США) и медицинских Ассоциаций (Украинской Гастроэнтерологической Ассоциации, Украинской Ассоциации Семейной Медицины и Ассоциации Инфекционистов Украины). Ее целью было содействие непрерывному лечению пациентов с заболеваниями печени, обеспечивая им персональную 30% скидку на препараты, включенные в Программу.

Остановка этой программы может существенно повлиять на доступность лечения для пациентов. Отмена программы "Разом" стала одним из последствий нового регулирования фармацевтического рынка. Эксперты и пациенты также выразили обеспокоенность, что нововведения могут привести к снижению доступности ряда важных препаратов и прекращению подобных инициатив поддержки пациентов со стороны производителей.