Пацієнти із захворюваннями печінки втратили доступ до знижки на ліки: призупинено програму "Разом"

Програма підтримки пацієнтів "Разом", яка дозволяла отримати знижку на ліки пацієнтам з захворюванням печінки, призупинила роботу в Україні через постанову Кабміну, яка встановлює нові правила регулювання фармацевтичного ринку. Про це повідомили організатори.

Прийміть, будь ласка, до уваги, що дію програми "Разом" буде призупинено з 23.02.2025 р. згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №168 від 14 лютого 2025 року", — йдеться у повідомленні на сайті програми.

У коментарі ЗМІ на гарячій лінії програми повідомили, що інформації, чи буде вона надалі відновлена наразі немає.

Програма підтримки пацієнтів "Разом" була створена з ініціативи міжнародної фармацевтичної компанії "Abbott" (США) та медичних Асоціацій (Української Гастроентерологічної Асоціації, Української Асоціації Сімейної Медицини та Асоціації Інфекціоністів України). Її метою було сприяння безперервному лікуванню пацієнтів із захворюваннями печінки, забезпечуючи їм персональну 30% знижку на препарати, включені до Програми.

Зупинка цієї програми може суттєво вплинути на доступність лікування для пацієнтів. Скасування програми "Разом" стало одним із наслідків нового регулювання фармацевтичного ринку. Експерти та пацієнти також висловили стурбованість, що нововведення можуть призвести до зниження доступності низки важливих препаратів та припинення подібних ініціатив підтримки пацієнтів з боку виробників.