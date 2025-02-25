Скандальная ОО "Нон-Стоп" во главе с экс-прокурором Яковцом атакует украинские газодобывающие компании, — СМИ

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Скандальная ОО "Нон-Стоп", которую неоднократно уличали в мошенничестве и вымогательстве, развернула масштабную кампанию по дискредитации одной из ключевых газодобывающих компаний, работающих на Харьковщине. Об этом говорится в материале OBOZ.UA.

Журналисты отмечают, что об этом свидетельствуют постановления Высшего антикоррупционного суда от 25 января 2025 года. Согласно решению суда, все жалобы этой организации были полностью отклонены как безосновательные. ОО требовала начать уголовное преследование против руководства газодобывающей компании, однако суд признал отсутствие оснований для таких действий.

"Отказать в удовлетворении жалобы ЛИЦО 3 (Кирилл Яковец — Ред. OBOZ) от 25.01.2025 на бездействие органа досудебного расследования, которое заключается в невнесении должностными лицами САП сведений об уголовном правонарушении в ЕРДР после получения заявления о совершении уголовного преступления", — говорится в постановлении суда.

Издание пишет, что параллельно ОО "Нон-Стоп" распространяет десятки заказных материалов против руководства газовой компании и направляет многочисленные жалобы в правоохранительные органы, пытаясь инициировать уголовное преследование.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о причастности ОО "Нон-Стоп" экс-прокурора Кирилла Яковца к вымогательству и мошенническим схемам.