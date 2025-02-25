Скандальна ГО "Нон-Стоп" на чолі з експрокурором Яковцем атакує українські газовидобувні компанії, — ЗМІ

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Скандальна ГО "Нон-Стоп", яку неодноразово викривали у шахрайстві та здирництві, розгорнула масштабну кампанію з дискредитації однієї з ключових газовидобувних компаній, що працює на Харківщині. Про це йдеться у матеріалі OBOZ.UA.

Журналісти зазначають, що про це свідчать ухвали Вищого антикорупційного суду від 25 січня 2025 року. Згідно з рішенням суду, всі скарги цієї організації були повністю відхилені як безпідставні. ГО вимагала почати кримінальне переслідування проти керівництва газовидобувної компанії, однак суд визнав відсутність підстав для таких дій.

"Відмовити в задоволенні скарги ОСОБА 3 (Кирило Яковець – Ред. OBOZ) від 25.01.2025 на бездіяльність органу досудового розслідування, яка полягає у невнесенні посадовими особами САП відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР після отримання заяви про вчинення кримінального правопорушення", – йдеться в ухвалі суду.

Видання пише, що паралельно ГО "Нон-Стоп" поширює десятки замовних матеріалів проти керівництва газової компанії та направляє численні скарги до правоохоронних органів, намагаючись ініціювати кримінальне переслідування.

Раніше в ЗМІ неодноразово з’являлася інформація про причетність ГО "Нон-Стоп" експрокурора Кирила Яковця до здирництва та шахрайських схем.