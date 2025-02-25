Центр современного искусства М17 под угрозой из-за "непрозрачных схем" с имуществом НСХУ

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Известный в Киеве Центр современного искусства М17 заявляет, что оказался под угрозой из-за "непрозрачных схем" управления имуществом, принадлежащим Национальному Союзу художников Украины. Речь идет о здании по адресу ул. Антоновича, 102-104.

М17 в течение 15 лет арендовал у Союза художников это здание. Как говорится в заявлении Центра, все это время сотрудничество происходило "на справедливых условиях" и с учетом "важности культурной институции". "Однако сегодня деятельность Центра современного искусства, как и имущество Союза художников, оказались под угрозой из-за непрозрачных "схем" управления имуществом, принадлежащим НСХУ", — заявляют представители М17.

В декабре 2024 года галерея столкнулась со сложностями во время очередного продления договора аренды. Руководство НСХУ представляла компания ООО "СЕРВИС НСХУ 2022", а переговоры вел ее директор Магей И.В.

"Переговоры проходили ультимативно, возможность конструктивного диалога была фактически заблокирована. Во время переговоров, представителям ЦСИ М17 прямо угрожали тем, что помещение могут передать в аренду, к примеру, под супермаркет "АТБ", поскольку, по мнению арендодателя, такая сделка принесла бы больше доходов. Такое действие прямо противоречило бы уставу НСХУ, который определяет развитие искусства и поддержку художников как основные цели", — заявляют в Центре М17.

В заявлении говорится: "НСХУ продала долю в дочерней компании "СЕРВИС НСХУ" неизвестному в художественных кругах адвокатскому бюро "Мизернюк и партнеры", которое теперь концентрирует доходы от аренды имущества Союза. Соответственно, дельта прибыли оказывается не только у НСХУ, но и у физического лица Мизернюк Н., которая не имеет никакого отношения к членам НСХУ. В это же время, странным образом распоряжается имуществом Союза и получает выгоду от имущества художественной организации адвокат, физическое лицо. Это приводит к выводу, что ряд действий является систематизированной схемой кражи.".

По словам представителей М17, попытки найти диалог с руководством Союза и обсудить этот вопрос были тщетными: нынешний глава Союза Константин Чернявский избегал контакта.

В Центре отметили, что вскоре состоятся выборы председателя НСХУ. Поэтому, снова встанет вопрос в избрании лица, которое будет нести ответственность за обеспечение прозрачности в управлении имуществом.

М17 обращается с призывом к неравнодушным людям, художникам, работникам культуры, членам Национального союза художников поддержать сохранение культурной институции. Проголосовать можно на сайте Центра: h ttps:// m17.kiev.ua/en/news/threat-to-m17/