Центр сучасного мистецтва М17 під загрозою через "непрозорі схеми" з майном НСХУ

Related video

Відомий у Києві Центр сучасного мистецтва М17 заявляє, що опинився під загрозою через "непрозорі схеми" управління майном, що належить Національній Спілці художників України. Мова йде про будівлю за адресою вул. Антоновича, 102-104.

М17 упродовж 15 років орендував у Спілки художників цю будівлю. Як йдеться у заяві Центру, весь цей час співпраця відбувалась "на справедливих умовах" та із врахуванням "важливості культурної інституції". "Однак сьогодні діяльність Центру сучасного мистецтва, як і майно Спілки художників, опинилися під загрозою через непрозорі "схеми" управління майном, що належить НСХУ.", — заявляють представники М17.

У грудні 2024 року галерея зіштовхнулася зі складнощами під час чергового продовження договору оренди. Керівництво НСХУ представляла компанія ТОВ "СЕРВІС НСХУ 2022", а переговори вів її директор Магей І.В.

"Переговори відбувалися ультимативно, можливість конструктивного діалогу була фактично заблокована. Під час переговорів, представникам ЦСМ М17 прямо погрожували тим, що приміщення можуть передати в оренду, до прикладу, під супермаркет "АТБ", оскільки, на думку орендодавця, така угода принесла б більше доходів. Така дія прямо суперечила б статуту НСХУ, який визначає розвиток мистецтва та підтримку митців як основні цілі", — заявляють у Центрі М17.

У заяві йдеться: "НСХУ продала долю в дочірній компанії "СЕРВІС НСХУ" невідомому в мистецьких колах адвокатському бюро "Мізернюк та партнери", яке тепер концентрує доходи від оренди майна Спілки. Відповідно, дельта прибутку опиняється не лише в НСХУ, але й у фізичної особи Мізернюк Н., яка не має жодного відношення до членів НСХУ. В цей же час, дивним чином розпоряджається майном Спілки та отримує зиск від майна мистецької організації адвокат, фізична особа. Це призводить до висновку, що низка дій є систематизованою схемою крадіжки.".

За словами представників М17, спроби знайти діалог із керівництвом Спілки та обговорити це питання були марними: нинішній голова Спілки Костянтин Чернявський уникав контакту.

У Центрі наголосили, що невдовзі відбудуться вибори голови НСХУ. Тож, знову постане питання в обранні особи, яка нестиме відповідальність за забезпечення прозорості в управлінні майном.

М17 звертається із закликом до небайдужих людей, митців, працівників культури, членів Національної спілки художників підтримати збереження культурної інституції. Проголосувати можна на сайті Центру: https://m17.kiev.ua/en/news/threat-to-m17/