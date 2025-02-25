Украинские компании должны предложить Европе экологические продукты, которые производятся прозрачными и ответственными предприятиями, — Антипов

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Украинская продукция на самых развитых европейских рынках найдет свое место только тогда, когда компании начнут разговаривать с потребителями на понятном им языке и демонстрировать искреннюю поддержку ценностям, которые они разделяют, считает владелец и СЕО экологической консалтинговой компании Центр Экологии и Развития Новых технологий (ЦЕРН) Владислав Антипов. Об этом пишут "Украинские новости".

"Для европейских стран экология, изменение климата и корпоративная социальная ответственность являются не просто красивыми популярными словами, но и образом жизни, построения бизнеса и государства в целом", — отметил Антипов.

По мнению эксперта, в противовес торговым ограничениям и тарифным войнам украинские компании должны предложить им экологические продукты, которые производятся прозрачными и ответственными предприятиями. В качестве примера Антипов приводит компанию Ferrexpo, чей отчет привлек внимание эксперта глубиной проработки.

"Я имею в виду отчет Ferrexpo Responsible Business Report 2023. В документе мы видим горизонт действий: уменьшение выбросов СО2 на 50% к 2030 году, статус Net Zero к 2050 году и снижение выбросов Scope 3 на 50% к 2030 году. Кстати, даже не все мировые отраслевые лидеры анализируют Scope 3. В целом, Ferrexpo планирует инвестировать в декарбонизацию до 2050 года $3,3 млрд. Для этого планируется привлечение "зеленого" финансирования и участие в европейских климатических программах", — пояснил эксперт.

Антипов считает, что "зеленые" цели и социальная ответственность, о которых Ferrexpo не забывает даже во время полномасштабного вторжения агрессора, будут конкурентным преимуществом ее продукции на рынках Европы после стабилизации ситуации в Украине.

"Зачем Ferrexpo и другим украинским индустриальным "великанам" тратить финансовые и интеллектуальные ресурсы на подготовку столь глубоких и детальных ESG-отчетов? Мотив прост: системные компании осознают, что эти документы являются одним из важнейших элементов в экспортной борьбе за международные рынки. Если же они торгуются на фондовых биржах, наличие социальной ответственности вообще переходит в раздел "Must have", — уверен CEO ЦЕРН.

Напомним, в 2024 году компания Ferrexpo, которая оперирует Полтавским, Еристовским и Белановским горно-обогатительными комбинатами в Полтавской области, увеличила объемы производства на 66%.