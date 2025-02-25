Українські компанії мусять запропонувати Європі екологічні продукти, які виробляються прозорими та відповідальними підприємствами, — Антипов

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Українська продукція на найрозвиненіших європейських ринках знайде своє місце лише тоді, коли компанії почнуть розмовляти зі споживачами зрозумілою їм мовою та демонструвати щиру підтримку цінностям, які вони поділяють, вважає власник та СЕО екологічної консалтингової компанії Центр Екології та Розвитку Нових технологій (ЦЕРН) Владислав Антипов. Про це пишуть "Українські новини".

"Для європейських країн екологія, зміна клімату та корпоративна соціальна відповідальність є не просто красивими популярними словами, а й способом життя, побудови бізнесу та держави в цілому", — зазначив Антипов.

На думку експерта, на противагу торгівельним обмеженням та тарифним війнам українські компанії мусять запропонувати їм екологічні продукти, які виробляються прозорими та відповідальними підприємствами. У якості прикладу Антипов наводить компанію Ferrexpo, чий звіт привернув увагу експерта глибиною пропрацювання.

"Я маю на увазі звіт Ferrexpo Responsible Business Report 2023. У документі ми бачимо горизонт дій: зменшення викидів СО2 на 50% до 2030 року, статус Net Zero до 2050 року та зниження викидів Scope 3 на 50% до 2030 року. До речі, навіть не всі світові галузеві лідери аналізують Scope 3. Загалом, Ferrexpo планує інвестувати у декарбонізацію до 2050 року $3,3 млрд. Для цього планується залучення "зеленого" фінансування та участь у європейських кліматичних програмах", — пояснив експерт.

Антипов вважає, що "зелені" цілі та соціальна відповідальність, про які Ferrexpo не забуває навіть під час повномасштабного вторгнення агресора, будуть конкурентною перевагою її продукції на ринках Європи після стабілізації ситуації в Україні.

"Навіщо Ferrexpo та іншим українським індустріальним "велетням" витрачати фінансові та інтелектуальні ресурси на підготовку настільки глибоких та детальних ESG-звітів? Мотив простий: системні компанії усвідомлюють, що ці документи є одним з найважливіших елементів у експортній боротьбі за міжнародні ринки. Якщо ж вони торгуються на фондових біржах, наявність соціальної відповідальності взагалі переходить у розділ "Must have", — впевнений CEO ЦЕРН.

Нагадаємо, у 2024 році компанія Ferrexpo, яка оперує Полтавським, Єристівським та Біланівським гірнгичо-збагачувальними комбінатами у Полтавській області, збільшила обсяги виробництва на 66%.