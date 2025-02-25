Как инженерное мышление и инновации меняют мир: опыт и взгляд Дениса Дрофа

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Все инновации и современные технологии были созданы людьми с инженерным мышлением. Поэтому можно уверенно заявить, что Инженерное мышление — это не просто способ решения задач, а ключ к трансформации мира.

Денис Дрофа, член Senior Member IEEE, старший разработчик программного обеспечения с более чем 15-летним опытом, знает это как никто другой. От создания сложных ERP и CRM систем до разработки инновационных платформ для строительной отрасли, его профессиональный путь показывает, как технологии и нестандартные подходы могут изменить не только бизнес-процессы, но и жизнь людей.

Поговорили с Денисом о том, как инженерное мышление помогает решать глобальные задачи, каких инноваций ждать в ближайшем будущем и какие навыки нужно иметь, чтобы эффективно управлять ИТ-командой.

— Расскажите о вашем профессиональном пути. Как вы пришли в IT-индустрию?

— Первый интерес к компьютерам у меня возник еще в 7 классе. Тогда у меня дома появился первый компьютер и подключение к интернету. Мне стало интересно, как устроены веб-сайты изнутри, как все работает, поэтому я взял книгу старшей сестры по информатике и начал изучать основы создания сайтов.

После школы я окончил университет по специальности "проектирование интеллектуальных информационных комплексов и систем" и вскоре начал работать.

В начале своей карьеры я пробовал себя в разных направлениях. Как фулстек-разработчик, я создавал полнофункциональные программы, а затем сосредоточился на кибербезопасности, что позволило мне глубже понять важность защиты данных. В результате я нашел себя в роли инженера по программному обеспечению, где я могу сочетать навыки разработки, архитектуры и системного анализа. Этот путь помог мне стать более универсальным и понимать проекты с разных сторон.

— Какой из реализованных проектов вы считаете самым значимым?

— Одним из самых значимых проектов, я считаю, было создание системы учета рабочего времени для SmartBarrel. Система разработана специально для нужд игроков строительного рынка. С точки зрения работодателей она позволила значительно сократить расходы за счет точного учета рабочего времени и исключения попыток манипуляций с данными. Для сотрудников система обеспечила прозрачность и точность расчетов, исключив человеческий фактор при учете времени и выплате заработной платы.

Особенность этого проекта также состояла в том, что нам пришлось перерабатывать патент для SmartBarrel. Строительная отрасль постоянно сталкивается с новыми вызовами, например, нужно вести точный учет рабочего времени и при этом защищать данные сотрудников, соответствовать повышенным требованиям к безопасности и т.д. И поскольку старые технологии в полной мере уже не обеспечивали эти потребности, мы принялись за усовершенствование системы.

Нам удалось улучшить биометрическую идентификацию — добавили алгоритм антиспуфинга, который предотвращает использование поддельных изображений или видео для обхода системы. Также в рамках переработки патента мы оптимизировали автономное функционирование и расширили совместимость. Система полностью совместима с Procore, Autodesk, Sage, QuickBooks и другими платформами.

Поскольку мы адаптировали технологии под специфические потребности строительного рынка, мы хотели закрепить эти разработки за компанией, что увеличило ценность продукта и его уникальность и обеспечило конкурентное преимущество. SmartBarrel владеет патентом (US 10,826,763 B2), который защищает конкретный технический способ учета рабочего времени и биометрической идентификации.

Несмотря на то, что на рынке существуют аналогичные по функционалу решения, такие как ExakTime, Rhumbix, ClockShark и Triax, наш патент охватывает уникальные технологические детали, отличающие SmartBarrel от конкурентов. Например, SmartBarrel использует биометрическую идентификацию по лицу и голосу, что делает процесс входа более быстрым и безопасным, а также обладает защитой от подмены личности и "buddy punching" (когда один сотрудник отмечает приход за другого). Устройство полностью автономно, работает даже в условиях плохой связи, а сотрудникам не нужно скачивать мобильные приложения. Отчеты генерируются в режиме реального времени, в которых также предоставляется информация о рабочем времени и сверхурочных часах и есть автоматический анализ эффективности персонала на основе ИИ.

Аналогичные решения на рынке напротив, работают либо через приложения и метки RFID и не предполагают использование биометрических данных, либо через GPS-отметки и ручной ввод данных. Они предоставляют базовые отчеты, без аналитики, и ориентированы больше на трекинг задач, чем на управление рабочим временем.

Этот проект важен не только для меня, поскольку стал значимым этапом в карьере, но и для индустрии, так как нам удалось успешно внедрить инновационные технологии в реальную практику, что решало ключевые проблемы отрасли на тот момент.

Как руководитель команды, я горжусь тем, что смог внести значительный вклад в развитие продукта, который оказывает такое влияние на рынок. Благодаря этому проекту компания не только укрепила позиции на рынке, но и вышла на уровень, который позволяет задавать стандарты в индустрии.

— Какие технологии оказались самыми полезными в вашей практике?

— Я использую комплексный подход к разработке и стараюсь применять в своей работе самые современные решения. Это помогает создавать эффективные и удобные решения, адаптированные под потребности бизнеса и пользователей.

Например, система SmartBarrel, которая использует биометрические данные для учета рабочего времени, работает с помощью ИИ, упрощает управление бизнес-процессами и улучшает точность расчетов.

Также невозможно представить проекты без интеграции прикладных программных интерфейсов (API). Это позволяет соединять различные платформы для создания более удобного и функционального продукта.

И, конечно же, использую проверенные инструменты разработки, такие как Laravel или Vue.js, для создания гибких и масштабируемых программных продуктов.

— В 2024 году вы стали членом Senior Member IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers — крупнейшая международная профессиональная организация, в которую входят инженеры, ученые и исследователи, работающие над развитием передовых технологий. — Прим. ред.), что является большим достижением. Можете рассказать, что это означает для вас и вашей профессиональной деятельности?

— Да, для меня это действительно значимое достижение. Статус Senior Member IEEE — это признание на международном уровне, которое подчеркивает мой вклад в развитие передовых технологий и программного обеспечения. Это особенно важно, потому что только около 10% всех членов IEEE получают этот статус, и это требует доказательств лидерских качеств, выдающихся профессиональных достижений и вклада в индустрию.

Для меня членство в IEEE — это не только о признании моих заслуг, но и возможность общаться с лучшими инженерами и учеными. Это дает возможности для обмена знаниями, участия в международных проектах и внедрения инноваций, которые влияют на индустрию в глобальном масштабе.

Этот статус также стал для меня стимулом продолжать работать над сложными проектами, искать новые пути решения технологических задач и вдохновлять команду на достижение новых высот.

— Какие навыки нужны для успешного управления IT-командой?

— Как инженер, я привык решать сложные задачи, подходить к работе системно и принимать рациональные решения. И вместе с другими навыками, в том числе управленческими, это помогает справляться с любыми вызовами и направлять команду к успешному результату.

Поэтому, прежде всего для успешного управления IT-командой нужно иметь техническую компетенцию, чтобы предлагать лучшие решения, понимать ограничения и быть с командой на одной волне.

Также важно прокачивать навыки лидерства и коммуникации. Нужно уметь структурировать информацию и понятно ее доносить, устанавливать четкие цели, давать конструктивную критику, не поддаваться эмоциям в сложных ситуациях и поддерживать сотрудников.

Не обойтись без умения адаптироваться под новые обстоятельства, будь то технологии или непредвиденные ситуации. К тому же надо учиться управлять временем и приоритетами.

— Как вы мотивируете команду и строите рабочий процесс?

— Я придерживаюсь мнения, что одна из задач руководителя создать такие условия, которые будут помогать сотрудникам качественно выполнять их задачи. И уже это существенно улучшит рабочий процесс. К этому можно отнести четкую и понятную постановку задач, открытую коммуникацию, поддержку в обучении и предоставлении возможностей для профессионального роста сотрудников.

Также важно отмечать успешные решения и признавать заслуги — это помогает укрепить уверенность и поддерживать мотивацию команды. При этом сам руководитель проекта должен быть примером и демонстрировать те качества, которые хочет видеть у сотрудников.

— Какие тенденции в IT, по вашему мнению, будут определяющими в ближайшие годы?

— Я вижу несколько ключевых тенденций, которые будут определять будущее IT-индустрии в ближайшие годы. Во-первых, это внедрение ИИ и машинное обучение. Уже сегодня мы видим, как эти технологии успешно оптимизируют процессы и автоматизируют рутинные задачи.

Во-вторых, использование гибридных и мультиоблачных решений. Они помогают снизить затраты на инфраструктуру и повысить гибкость, поэтому использование этих технологий будет только расти.

В-третьих, это Low-code и no-code разработки. Технологии будут все более доступными для бизнес-пользователей, которые смогут создавать программы без глубоких знаний в программировании.

— Как искусственный интеллект изменит сферу управления проектами?

— Сфер применения ИИ значительно больше, чем просто автоматизация процессов. Эта технология может помогать с прогнозированием и аналитикой — предвидя возможные риски и корректируя планы в реальном времени.

ИИ можно использовать для мониторинга производительности команд, адаптации методов управления под потребности команды, создания базы знаний из завершенных проектов, для более быстрого обучения и внедрения лучших практик.

Поэтому ИИ вскоре станет ключевым инструментом, который будет помогать принимать более обоснованные решения, снижать расходы и повышать эффективность управления.

— Какие проекты или цели вы ставите себе на ближайшие годы?

— Технологии развиваются с бешеной скоростью, поэтому, прежде всего, продолжу развивать свои навыки в области ИИ и облачных технологий. В планах также участие в создании и внедрении масштабных продуктов, которые будут влиять на целые отрасли.

И, конечно же, хочу делиться опытом, участвовать в профильных конференциях и экспертных совещаниях и возможно даже побывать в роли наставника, например, провести мастер-класс. Я считаю важным обучать молодых специалистов не только техническим навыкам, но и стратегическому мышлению. Ведь успешная реализация проектов и развитие индустрии в целом во многом зависит от умения видеть всю картину в целом, принимать решения и удовлетворять потребности как бизнеса, так и пользователей.