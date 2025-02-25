Як інженерне мислення та інновації змінюють світ: досвід та погляд розробника ПЗ Дениса Дрофа

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Усі інновації та сучасні технології були створені людьми з інженерним мисленням. Тому можна впевнено заявити, що Інженерне мислення — це не просто спосіб вирішення завдань, а ключ до трансформації світу.

Денис Дрофа, член Senior Member IEEE, старший розробник програмного забезпечення із більш ніж 15-річним досвідом, знає це як ніхто інший. Від створення складних ERP та CRM систем до розробки інноваційних платформ для будівельної галузі, його професійний шлях показує, як технології та нестандартні підходи можуть змінити не лише бізнес-процеси, а й життя людей.

Поговорили з Денисом про те, як інженерне мислення допомагає вирішувати глобальні завдання, на які інновації чекати в найближчому майбутньому і які навички потрібно мати, щоб ефективно керувати ІТ-командою.

— Розкажіть про ваш професійний шлях. Як ви прийшли до IT-індустрії?

— Перший інтерес до комп'ютерів у мене виник ще в 7 класі. Тоді в мене вдома з'явився перший комп'ютер та підключення до інтернету. Мені стало цікаво, як улаштовані веб-сайти зсередини, як усе працює, тому я взяв книгу старшої сестри з інформатики та почав вивчати основи створення сайтів.

Після школи я закінчив університет за спеціальністю "проєктування інтелектуальних інформаційних комплексів та систем" і незабаром почав працювати.

На початку своєї кар'єри я пробував себе у різних напрямках. Як фулстек-розробник програмного забезпечення, я створював повнофункціональні програми, а потім зосередився на кібербезпеці, що дозволило мені глибше зрозуміти важливість захисту даних. У результаті я знайшов себе у ролі інженера програмного забезпечення, де можу поєднувати навички розробки, архітектури та системного аналізу. Цей шлях допоміг мені стати більш універсальним та розуміти проєкти з різних боків.

— Який із реалізованих проєктів ви вважаєте найвизначнішим?

— Одним із найбільш значущих проєктів, я вважаю, було створення системи обліку робочого часу для SmartBarrel. Система розроблена спеціально для потреб гравців будівельного ринку. З погляду роботодавців вона дозволила значно скоротити витрати за рахунок точного обліку робочого часу та виключення спроб маніпуляцій з даними. Для співробітників система забезпечила прозорість та точність розрахунків, виключивши людський фактор при обліку часу та виплаті заробітної плати.

Особливість цього проєкту також полягала в тому, що нам довелося переробляти патент для SmartBarrel. Будівельна галузь постійно стикається з новими викликами, наприклад, потрібно вести точний облік робочого часу і водночас захищати дані співробітників, відповідати підвищеним вимогам до безпеки тощо. І оскільки старі технології повною мірою вже не забезпечували ці потреби, ми взялися за вдосконалення системи.

Нам вдалося поліпшити біометричну ідентифікацію — додали алгоритм антиспуфінгу, який запобігає використанню підроблених зображень або відео для обходу системи. Також у рамках переробки патенту ми оптимізували автономне функціонування і розширили сумісність. Система повністю сумісна з Procore, Autodesk, Sage, QuickBooks та іншими платформами.

Оскільки ми адаптували технології під специфічні потреби будівельного ринку, ми хотіли закріпити ці розробки за компанією, що збільшило цінність продукту та його унікальність і забезпечило конкурентну перевагу. SmartBarrel володіє патентом (US 10,826,763 B2), який захищає конкретний технічний спосіб обліку робочого часу та біометричної ідентифікації.

Незважаючи на те, що на ринку існують аналогічні за функціоналом рішення, як-от ExakTime, Rhumbix, ClockShark і Triax, наш патент охоплює унікальні технологічні деталі, що відрізняють SmartBarrel від конкурентів.

Наприклад, SmartBarrel використовує біометричну ідентифікацію за обличчям і голосом, що робить процес входу швидшим і безпечнішим, а також володіє захистом від підміни особистості та "buddy punching" (коли один співробітник відзначає прихід за іншого). Пристрій повністю автономний, працює навіть в умовах поганого зв'язку, а співробітникам не потрібно завантажувати мобільні додатки. Звіти генеруються в реальному часі, де також надається інформація про робочий час і понаднормові години, та є автоматичний аналіз ефективності персоналу на основі ШІ.

Аналогічні рішення на ринку навпаки, працюють або через додатки і мітки RFID і не припускають використання біометричних даних, або через GPS-відмітки і ручне введення даних. Вони надають базові звіти, без аналітики, і орієнтовані більше на трекінг завдань, ніж на управління робочим часом.

Цей проєкт важливий не тільки для мене, оскільки став значущим етапом у кар'єрі, а й для індустрії, оскільки нам вдалося успішно впровадити інноваційні технології в реальну практику, що вирішувало ключові проблеми галузі на той момент.

Як керівник команди, я пишаюся тим, що зміг зробити значний внесок у розвиток продукту, який має такий вплив на ринок. Завдяки цьому проєкту компанія не тільки зміцнила позиції на ринку, а й вийшла на рівень, який дає змогу задавати стандарти в індустрії.

— Які технології виявились найкориснішими у вашій практиці?

— Я використовую комплексний підхід до розробки та намагаюся застосовувати у своїй роботі найсучасніші рішення. Це допомагає створювати ефективні та зручні рішення, адаптовані під потреби бізнесу та користувачів.

Наприклад, система SmartBarrel, яка використовує біометричні дані для обліку робочого часу працює за допомогою ШІ, спрощує управління бізнес-процесами та покращує точність розрахунків.

Також неможливо уявити проєкти без інтеграції прикладних програмних інтерфейсів (API). Це дозволяє з'єднувати різні платформи для створення більш зручного та функціонального продукту.

І, звичайно ж, використовую перевірені інструменти розробки, такі як Laravel або Vue.js, для створення гнучких програмних продуктів, що масштабуються.

— У 2024 році ви стали членом Senior Member IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers — найбільша міжнародна професійна організація, до якої входять інженери, науковці та дослідники, що працюють над розвитком передових технологій. — Прим. ред.), що є великим досягненням. Можете розповісти, що це означає для вас і вашої професійної діяльності?

— Так, для мене це справді значуще досягнення. Статус Senior Member IEEE — це визнання на міжнародному рівні, яке підкреслює мій внесок у розвиток передових технологій і програмного забезпечення. Це особливо важливо, тому що тільки близько 10% усіх членів IEEE отримують цей статус, і це вимагає доказів лідерських якостей, професійних досягнень і внеску в індустрію.

Для мене членство в IEEE — це не лише про визнання мого доробку, а й можливість спілкуватися з найкращими інженерами та науковцями. Це дає можливості для обміну знаннями, участі в міжнародних проєктах і впровадження інновацій, які впливають на індустрію в глобальному масштабі.

Цей статус також став для мене стимулом продовжувати працювати над складними проєктами, шукати нові шляхи розв'язання технологічних завдань і надихати команду на досягнення нових висот.

— Які навички потрібні для успішного управління IT-командою?

— Як інженер, я звик вирішувати складні завдання, підходити до роботи системно та приймати раціональні рішення. І разом з іншими навичками, у тому числі управлінськими, це допомагає справлятися з будь-якими викликами та спрямовувати команду до успішного результату.

Тому, перш за все для успішного управління IT-командою потрібно мати технічну компетенцію, щоб пропонувати кращі рішення, розуміти обмеження і бути з командою на одній хвилі.

Також важливо прокачувати навички лідерства та комунікації. Потрібно вміти структурувати інформацію та зрозуміло її доносити, встановлювати чіткі цілі, давати конструктивну критику, не піддаватися емоціям у складних ситуаціях та підтримувати співробітників.

Не обійтися без вміння адаптуватися під нові обставини, будь то то технології, чи непередбачені ситуації. До того ж треба вчитися керувати часом та пріоритетами.

— Як ви мотивуєте команду та будуєте робочий процес?

— Я дотримуюсь думки, що одне із завдань керівника створити такі умови, які допомагатимуть співробітникам якісно виконувати їхні завдання. І вже це суттєво покращить робочий процес. До цього можна віднести чітку та зрозумілу постановку завдань, відкриту комунікацію, підтримку у навчанні та наданні можливостей для професійного зростання співробітників.

Також важливо відзначати успішні рішення та визнавати заслуги — це допомагає зміцнити впевненість та підтримувати мотивацію команди. При цьому сам керівник проєкту має бути прикладом та демонструвати ті якості, які хоче бачити у співробітників.

— Які тенденції в IT, на вашу думку, будуть визначальними в найближчі роки?

— Я бачу кілька ключових тенденцій, які визначатимуть майбутнє IT-індустрії найближчими роками. По-перше, це впровадження ШІ та машинне навчання. Вже сьогодні ми бачимо, як ці технології успішно оптимізують процеси та автоматизують рутинні завдання.

По-друге, використання гібридних та мультихмарних рішень. Вони допомагають знизити витрати на інфраструктуру та підвищити гнучкість, тому використання цих технологій лише зростатиме.

По-третє, це Low-code та no-code розробки. Технології будуть дедалі доступнішими для бізнес-користувачів, які зможуть створювати програми без глибоких знань у програмуванні.

— Як штучний інтелект змінить сферу керування проєктами?

— Сфер застосування ШІ значно більше, ніж просто автоматизація процесів. Ця технологія може допомагати з прогнозуванням та аналітикою — передбачаючи можливі ризики та коригуючи плани в реальному часі.

ШІ можна використовувати для моніторингу продуктивності команд, адаптації методів управління під потреби команди, створення бази знань із завершених проєктів, для більш швидкого навчання та впровадження найкращих практик.

Тому ШІ незабаром стане ключовим інструментом, який допомагатиме приймати більш обґрунтовані рішення, знижувати витрати та підвищувати ефективність управління.

— Які проєкти чи цілі ви ставите собі на найближчі роки?

— Технології розвиваються з шаленою швидкістю, тому, насамперед, продовжу розвивати свої навички в галузі ШІ та хмарних технологій. У планах також участь у створенні та впровадженні масштабних продуктів, які впливатимуть на цілі галузі.

І, звичайно ж, хочу ділитися досвідом, брати участь у профільних конференціях та експертних нарадах і можливо навіть побувати в ролі наставника, наприклад, провести майстер-клас. Я вважаю важливим навчати молодих фахівців не лише технічним навичкам, а й стратегічному мисленню. Адже успішна реалізація проєктів та розвиток індустрії в цілому багато в чому залежить від уміння бачити всю картину загалом, приймати рішення та задовольняти потреби як бізнесу, так і користувачів.