"Tolkовые советы Светлячка": образовательная инициатива для детей об энергосбережении

Группа компаний Tolk в 2023 году запустила уникальную образовательную инициативу "Tolkовые советы Светлячка", направленную на обучение детей энергосбережению и ответственному использованию электроэнергии. Проект получил широкое признание среди общественности, педагогов и учеников начальных школ в Киеве, Луцке и Ужгороде. Генеральный директор ООО "Толк Украина" Ирина Береснева рассказала об особенностях программы и ее дальнейшем развитии.

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Ирина Береснева, генеральный директор ООО "Толк Украина"

Миссия Tolkового Светлячка

"Tolkовые советы Светлячка" — это первый в Украине образовательный проект, инициированный энергоснабжающей компанией. Его миссия — сформировать экологическое сознание с детства, научить детей основам энергосбережения и ответственного отношения к ресурсам. Проект стал ответом на актуальные вызовы энергетической безопасности Украины и получил положительный отклик от общества.

Tolkовые советы Светлячка

Аудитория и география проекта

На сегодня проектом охвачено более 1,5 тысячи детей в Киеве, Ужгороде, Луцке и Нижнем Быстром, где проживают и учатся дети-переселенцы. Вместе с их родителями и родными общая аудитория, которая ознакомилась с советами Светлячка, превышает 6 тысяч человек.

Проект прежде всего ориентирован на аудиторию младшего школьного возраста, но он понятен и интересен даже для дошкольников.

Tolkовые советы Светлячка

Как комикс превратился в мультфильм?

Проект прошел три этапа развития.

На первом этапе состоялся выпуск интерактивной брошюры с наклейками. Сказочный персонаж Светлячок в легкой форме объяснял детям правила энергосбережения в различных бытовых ситуациях, а задания с наклейками способствовали лучшему усвоению информации.

Второй этап — расширение программы. Брошюру дополнили новыми материалами, ее объем увеличился вдвое. Также были разработаны плакаты с советами Светлячка, которые размещались в школах.

Третий этап — цифровой формат. Недавно Группа Tolk выпустила анимационный фильм о Светлячке, который бесплатно предоставляется украинским педагогам для использования на уроках энергосбережения и экологической грамотности. Кроме того, разработаны методические материалы для проведения таких уроков в рамках школьного предмета "Я исследую мир".

Tolkовые советы Светлячка в мультфильме

Обучение через развлечения: как мультфильм помогает учиться

Мультфильм — это современный и доступный формат обучения. Он яркий, динамичный и легко воспринимается детьми. Вместе с ним Tolk предлагает дополнительные материалы — календари, плакаты, раскраски и светоотражающие браслеты-фликеры. Последние не только повышают безопасность детей в темное время суток, но и напоминают им о важности экономного использования электроэнергии.

С помощью мультфильма детям объясняют, как потреблять электроэнергию экономно

Что ждет проект в дальнейшем?

Tolk планирует расширять географию проекта, привлекая больше школ, а также создавать новые цифровые материалы и интерактивные инструменты. Основная цель — воспитать поколение, которое ответственно относится к окружающей среде и рационально использует энергоресурсы. Благодаря современным технологиям Группа Tolk стремится внести свой вклад в формирование и повышение экологического сознания среди детей и взрослых в Украине.