"Tolkові поради Світлячка": освітня ініціатива для дітей про енергоощадливість

Група компаній Tolk у 2023 році запустила унікальну освітню ініціативу "Tolkові поради Світлячка", спрямовану на навчання дітей енергозаощадженню та відповідальному використанню електроенергії. Проєкт здобув широке визнання серед громадськості, педагогів та учнів початкових шкіл у Києві, Луцьку та Ужгороді. Генеральний директор ТОВ "Толк Україна" Ірина Береснєва розповіла про особливості програми та її подальший розвиток.

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Ірина Береснєва, генеральний директор ТОВ "Толк Україна"

Місія Tolkового Світлячка

"Tolkові поради Світлячка" – це перший в Україні освітній проєкт, ініційований енергопостачальною компанією. Його місія – сформувати екологічну свідомість змалку, навчити дітей основам енергоощадження та відповідального ставлення до ресурсів. Проєкт став відповіддю на актуальні виклики енергетичної безпеки України та отримав позитивний відгук від суспільства.

Tolkові поради Світлячка

Аудиторія та географія проєкту

На сьогодні проєктом охоплено понад 1,5 тисячі дітей у Києві, Ужгороді, Луцьку та у Нижньому Бистрому, де перебувають та навчаються діти-переселенці. Разом із їхніми батьками та рідними загальна аудиторія, що ознайомилась із порадами Світлячка, перевищує 6 тисяч осіб.

Проєкт передусім орієнтований на аудиторію молодшого шкільного віку, але він зрозумілий і цікавий навіть для дошкільнят.

Tolkові поради Світлячка

Як комікс перетворився на мультфільм?

Проєкт пройшов три етапи розвитку.

На першому етапі відбувся випуск інтерактивної брошури з наліпками. Казковий персонаж Світлячок у легкій формі пояснював дітям правила енергозаощадження у різних побутових ситуаціях, а завдання з наліпками сприяли кращому засвоєнню інформації.

Другий етап – розширення програми. Брошуру доповнили новими матеріалами, її обсяг збільшився вдвічі. Також було розроблено плакати з порадами Світлячка, які розміщувалися у школах.

Третій етап – цифровий формат. Нещодавно Група Tolk випустила анімаційний фільм про Світлячка, який безкоштовно надається українським освітянам для використання на уроках енергозаощадження та екологічної грамотності. Крім того, розроблено методичні матеріали для проведення таких уроків в межах шкільного предмета "Я досліджую світ".

Tolkові поради Світлячка в мультфільмі

Освіта через розваги: як мультфільм допомагає вчитися

Мультфільм – це сучасний і доступний формат навчання. Він яскравий, динамічний і легко сприймається дітьми. Разом із ним Tolk пропонує додаткові матеріали – календарі, плакати, розмальовки та світловідбиваючі браслети-флікери. Останні не лише підвищують безпеку дітей у темний час доби, а й нагадують їм про важливість ощадливого використання електроенергії.

За допомогою мультфільму дітям пояснюють, як споживати електроенергію свідомо

Що чекає на проєкт далі?

Tolk планує розширювати географію проєкту, залучаючи більше шкіл, а також створювати нові цифрові матеріали та інтерактивні інструменти. Основна мета – виховати покоління, яке відповідально ставиться до довкілля та раціонально використовує енергоресурси. Завдяки сучасним технологіям Група Tolk прагне зробити свій внесок у формування та підвищення екологічної свідомості серед дітей і дорослих в Україні.