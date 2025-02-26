СЭС для промышленного предприятия: как сэкономить миллион гривен на оплате за электроэнергию?

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За три года массированные атаки РОВ существенно подорвали энергетическую стабильность Украины. Выведено из строя более 70% мощностей по выработке электроэнергии.

Укрэнерго вынуждено вводить ежедневные ограничения мощности для промышленных предприятий. В связи с отключениями электроэнергии компании вынуждены корректировать производственные процессы и искать альтернативные источники энергии.

Не менее серьезный вызов для украинского бизнеса — стремительный рост тарифов на электроэнергию для коммерческих потребителей. Перед некоторыми компаниями, кроме роста операционных затрат, возникает угроза частичной или полной остановки производства.

Владельцам предприятий приходится выбирать между сокращением объемов выпуска продукции и поиском альтернативных решений, чтобы не терять прибыль и оставаться конкурентоспособным.

Специалисты украинского бренда LogicPower установили солнечную электростанцию мощностью 150 kW на предприятии СЕКО-ПАК (производитель пластиковых пакетов, мусорных мешков и пленки из вторичного сырья)

"При выборе подрядчика важным аргументом в пользу LogicPower стало качество сервиса, возможность использования украинских аккумуляторов, а также гарантированная поддержка на всех этапах внедрения системы", – рассказал соучредитель ТОВ "СЕКО-ПАК" Андрей Гладиков.

Как работает СЭС на предприятии?

Инженеры LogicPower спроектировали для предприятия индивидуальную солнечную энергосистему, состоящую из 3-х основных компонентов:

Солнечные панели на крыше общей мощностью 121 kW. Монокристаллические фотомодули обеспечивают высокий уровень генерации даже при низком уровне освещенности, что особенно важно в зимний период. Срок службы солнечных батарей превышает 25 лет.

на крыше общей мощностью 121 kW. Монокристаллические фотомодули обеспечивают высокий уровень генерации даже при низком уровне освещенности, что особенно важно в зимний период. Срок службы солнечных батарей превышает 25 лет. Три гибридных солнечных инвертора DEYE по 50 kW позволяют потребителю использовать не только солнечную энергию и аккумуляторные батареи, но и, при необходимости, внешнюю сеть. Каждый из инверторов оснащен многофункциональным силовым портом для подключения генератора. Компания LogicPower является официальным дилером DEYE в Украине, что гарантирует клиенту высокое качество оборудования и профессиональную техническую поддержку.

по 50 kW позволяют потребителю использовать не только солнечную энергию и аккумуляторные батареи, но и, при необходимости, внешнюю сеть. Каждый из инверторов оснащен многофункциональным силовым портом для подключения генератора. Компания LogicPower является официальным дилером DEYE в Украине, что гарантирует клиенту высокое качество оборудования и профессиональную техническую поддержку. Аккумуляторные батареи LiFePO4 емкостью 150 kWh украинского производителя LogicPower выдерживают более 7000 циклов заряд/разряд без значительной потери емкости. Высокая термостойкость исключает риски перегрева, взрывов и возгорания. Благодаря технологии быстрой зарядки аккумуляторы оперативно восстанавливают запас энергии.

Миллион гривен экономии ежегодно

По расчетам специалистов, СЕКО-ПАК сможет экономить около 1 миллиона гривен в год на счетах за электроэнергию. И эта сумма будет только расти, ведь тарифы на электричество для бизнеса постоянно увеличиваются.

Окупаемость СЭС в нынешних условиях рассчитывается на уровне 2 лет.

Грант, кредит и украинское производство

Проект реализован не только за собственные средства предприятия, но и благодаря грантовому финансированию и льготному кредиту по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" от Ощадбанка.

Энергетическая независимость доступна для каждого бизнеса

Этот кейс доказывает, что украинский бизнес готов находить идеи и финансовые возможности для реализации энергоэффективных решений.

Если вы решили установить СЭС на предприятии, но не знаете с чего начать, специалисты компании LogicPower предоставят квалифицированную консультацию.

Перед тем, как проектировать солнечную электростанцию LogicPower проведет бесплатный энергоаудит предприятия, после чего специалист подберет наиболее оптимальное инженерное решение в соответствии с потребностями вашего объекта.

LogicPower — энергия для вашего бизнеса!